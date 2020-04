Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Immerhin: An dem Fahrrad in der Lindenallee, an dem sich offensichtlich Diebe zu schaffen gemacht haben, ist nur das Hinterrad gestohlen worden.

Wobei sich der Eigentümer für den Rest nicht sonderlich zu interessieren scheint. Denn seit Wochen steht das amputierte Gefährt angeschlossen an einem Fahrradständer in der Lindenallee. Dabei hat der Fahrraddiebstahl in Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. 190 Drahtesel wurden entwendet, 65 mehr als 2018. Die Aufklärungsquote liegt bei mageren zehn Prozent.