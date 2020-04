Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) 200 selbstgenähte Mund- und Nasenmasken konnte jüngst Robert Lorenz, Geschäftsführer im Beatmungs- und Intensivpflegezentrum Neuruppin (BIZ), dankbar in Empfang nehmen.

Nach seinem Aufruf (wir berichteten), dass es an Schutzkleidung mangele, hatten sich Mitarbeiterinnen vom Internationalen Bund Berlin-Brandenburg (IB), die in Neuruppin als Sozialarbeiterinnen am Oberstufenzentrum, an der Fontane-Oberschule und der Pestalozzischule tätig sind, gemeldet und wollten helfen. Sie nähten die bunten Masken. Diese sollen die Mitarbeiter des BIZ beim Kontakt untereinander schützen. Bei der Arbeit mit den Patienten, die zur Hochrisikogruppe gehören, kommen sie aber nicht zum Einsatz. Weitere Masken übergab das IB an das Amt für Familien und Soziales sowie an die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg. Der Stoff dafür kam zum einen vom Amt selber, sowie von Nicole Rösicke, die in Protzen den 4N-Shop betreibt. Geschäftsführer Robert Lorenz ist dankbar, dass Rösicke zudem 100 weitere genähte Mund- und Nasenmasken für das BIZ in Neuruppin anfertigte.

