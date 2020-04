Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hebt die im März erlassene Verordnung für Reiserückkehrer auf, da diese durch eine seit Ende vergangener Woche im gesamten Land Brandenburg geltende Quarantänevorschrift hinfällig geworden ist.

Bisher galt im Kreis, dass Menschen, die aus einem sogenannten Risikogebiet zurückgekehrt waren, sensible Bereiche wie Kitas, Krankenhäuser oder Altenheime nicht betreten durften. Seit dem 10. April werden durch das Robert-Koch-Institut im Zusammenhang mit Covid-19 jedoch keine Risikogebiete mehr ausgewiesen, da die Lungenkrankheit mittlerweile weltweit verbreitet ist, erklärt Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Zudem hat das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. "Vor diesem Hintergrund ist die bisher geltende Allgemeinverfügung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin für Reiserückkehrende nicht mehr anwendbar und wird aufgehoben", so Uleniecki. Die neue Quarantäneverordnung des Brandenburger Gesundheitsministeriums gilt vorerst bis zum 19. April für alle Personen, die aus dem Ausland nach Ostprignitz-Ruppin eingereist oder nach der Einreise über ein anderes Bundesland in den Kreis gekommen sind. Die Einreisenden sind verpflichtet, ihre Wohnung oder eine sonstige Unterkunft unverzüglich aufzusuchen und sich dort für 14 Tage in häusliche Isolation zu begeben – Besuche sind nur von Personen desselben Hausstandes erlaubt. Ausgenommen von dieser Regelung sind beispielsweise Berufspendler, deren Tätigkeit zwingend notwendig ist. Betroffene sind zudem verpflichtet, sich nach ihrer Rückkehr sofort beim Gesundheitsamt zu melden. In Ostprignitz-Ruppin ist dieses derzeit über die Corona-Hotline unter 03391 6885376 zu erreichen. Bislang habe sich noch niemand gemeldet, so der Pressesprecher. Verstöße gegen die Quarantäneverordnung können jedoch mit Bußgeldern bis zu 15.000 Euro geahndet werden. Im Landkreis sind derzeit 40 Personen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert.

