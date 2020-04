MOZ

Beeskow (MOZ) Seit knapp einem Monat sind die sechs über den Landkreis verteilten Abklärungszentren sowie ein mobiler Dienst der Johanniter im Landkreis Oder-Spree für die Diagnostik einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Betrieb.

Als erstes hatte am 19. März das Zentrum in Schöneiche mit der Testung begonnen, es folgten die Einrichtungen in Storkow und Beeskow sowie Grünheide, Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt. Bis vor den Osterfeiertagen wurden in den Testzentren nach Angaben des Kreises 635 Abstriche genommen, die meist im Frankfurter IMD oder Berliner Laboren analysiert werden.

Von den seit Beginn des Krankheitsausbruchs insgesamt 99 bestätigten Covid-19-Fällen in Oder-Spree, Stand Dienstag 0 Uhr, sind nach Angaben des Kreises bereits 64 Infizierte wieder genesen. Die meisten Erkrankten sind in Fürstenwalde (5) sowie Schöneiche, Eisenhüttenstadt und im Amt Neuzelle (jeweils vier) zu finden. In Beeskow und Friedland gibt es weiterhin keinen einzigen bestätigten Fall.

Info zu Testzentren: Nur wer von Hausarzt oder Gesundheitsamt angemeldet wurde, kann in Abklärungszentren getestet werden, insbesondere Risikogruppen und im medizinischen Bereich Tätige. Ergebnis werden spätestens am übernächsten Tag übermittelt. Bei einem positiven Befund meldet sich ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und erläutert die weitere Vorgehensweise (Quarantänezeit, Kontaktpersonenermittlung u.a.).

