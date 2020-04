Kontrolle durch die Kamera: Über Skype lässt Dirk Anemüller, Physiklehrer am Bertolt-Brecht-Gymnasium Bad Freienwalde, Physiktests während des Corona-Shutdowns schreiben. So kann er sehen, ob geschummelt wird. © Foto: privat

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) "Es ist schon eine Veränderung, weil der Austausch mit den Lehrern fehlt", beschreibt Lisa Marie Bläsche, 17, aus Neutrebbin ihren Schulalltag in Corona-Zeiten. Für die Schülerin des Bertolt-Brecht- Gymnasiums in Bad Freienwalde beginnen nächste Woche die schriftlichen Abiturprüfungen. Die Vorbereitung fand allerdings unter ungewöhnlichen Umständen statt.

Zwar von 8 bis 15.30 Uhr, aber statt im Klassenzimmer zu Hause. "Morgens hat man sich dann vor den PC gesetzt", berichtet Dennis Wenzien aus Bad Freienwalde. Es war eine ganz neue Situation. "Wir haben vorher schon viel mit der Cloud gearbeitet, aber dennoch war das jetzt ein völlig anderes Lernumfeld", erklärt der 18-Jährige.

Trügerisches Feriengefühl

Im Klassenverband könnte man andere fragen. Doch im "Home-Schooling" wurde selbstständiges Arbeiten verlangt. Zwar hätten die Lehrkräfte große Hilfsbereitschaft signalisiert und seien erreichbar gewesen, doch das trügerische Gefühl von Ferien hinge in der Luft, berichtet Mitschülerin Friederike Wuttke (17) aus Wölsickendorf. "Am Anfang hatten wir noch die naive Hoffnung, dass die Abiprüfungen ausfallen, aber jetzt bin ich froh, dass der Abschluss der Schule vernünftig durchgeführt wird", sagt Wuttke. Ihr Abi solle später nicht minderwertig eingeschätzt werden. Leena-Marie Stroka aus Altgaul besucht das Evangelische Johanniter-Gymnasium in Wriezen und sieht das ähnlich. Sie wolle nicht "als Corona-Jahrgang abgestempelt werden", sagt die 18-Jährige. Auch Mitschülerin Clara Gold ist froh, dass es los geht. "Ich persönlich hätte es schlimmer gefunden, noch länger zu warten", erzählt die 17-Jährige aus Zäckericker Loose.

Anders als das Brecht-Gymnasium hat die Wriezner Schule keine Schul-Cloud. Doch trotzdem hätte es virtuellen Unterricht gegeben. Es gab Zoom-Sprechzeiten bei Fachlehrern und zur Prüfungsvorbereitung eine Liste mit Links zu möglichen Themen. Annette Hollitzer, Schulleiterin des Gymnasiums in Wriezen, hatte sich bewusst gegen eine Hauruck-Inanspruchnahme der Cloud entschieden. Es sei herausfordernd genug, da brauche es nicht noch ungewohnte Systeme. Vieles, das sonst in der Schule nebenbei geklärt werde, beschäftige sie jetzt länger: "Die Notenübersicht zu verteilen, ist eine Sache. Jetzt 28 einzelne Mails zu schicken eine andere."

Der Kontakt laufe über die Klassenleitungen. "Ich habe meine zehnte Klasse flächendeckend angerufen. Das war eigentlich ganz schön, mal mit jedem Kontakt zu haben", erzählt die Wriezener Schulleiterin. Sie hätte aber auch Einsicht erhalten, wie wenig einige Schüler mit diversen Medien umgingen. Doch spätestens seit dem Unterricht zu Hause könne jeder eine E-Mail mit Grußformel und Dateianhang schicken. Ähnliches beobachtete ihre Kollegin in der Kurstadt, Kristina Doerschel: "Den Gedanken, dass Schüler ‚digital natives’ sind, können wir nicht mehr bestätigen." Bei den älteren Schülern sei das etwas anders: "Vom Schulischen sind alle gut vorbereitet. Es fehlen drei Wochen von 12 Jahren", betont Doerschel. Auch wenn bei einigen die familiäre Situation für eine mentale Belastung sorgen könnte, gerade bei Kindern von Pflegepersonal. Doch noch hätte sich keiner von den Prüfungen abgemeldet. Diese finden unter strikten Hygienemaßnahmen ab kommenden Montag statt.

Zukunftspläne in der Schwebe

Der Ungewissheit ist so etwas entgegengewirkt worden. Für die Zeit "danach" sieht das anders aus, auch wenn eigentlich alle Pläne haben: Zum Lehramts-Studium soll es bei Lisa Marie Bläsche gehen. Clara Gold plant für ein Probesemester an der Stage School in Hamburg. Leena-Marie Stroka möchte am "Kulturweit"-Programm der Unesco teilnehmen. "Es hängt alles ein bisschen in der Schwebe", fasst sie die Situation vieler zusammen.

