Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Prüfungen auf Teufel komm raus oder ein Durchschnittsabitur? "Die Frage wird viel diskutiert, auch im Abi-Chat in unserem Jahrgang", sagt Magnus Spiegel. Der 17-jährige Joachimsthaler gehört zu den 83 Schülern, die das Eberswalder Humboldt-Gymnasium 2020 mit dem Reifezeugnis verlassen wollen. Geht es nach ihm, trotz Corona mit Prüfungen. "Es geht ja darum, dass ich ein gleichwertiges Abitur habe anderen Jahrgängen gegenüber", sagt er.

Mehrheit in Umfrage dagegen

Die Lage einzuordnen finde er dennoch schwer, sagt der Abiturient und ist damit nicht allein. "Es ist eine angespannte Situation. Die einen wollen das, die anderen das", sagt Justin Kriegseis (18), der an dem Gymnasium Schülersprecher ist und zudem im Vorstand des Landesschülerrates Brandenburg mitwirkt. Nachdem der Rat Bildungsministerin Britta Ernst in der Entscheidung, das Abitur komplett durchzuziehen, bereits unterstützt hatte, reicht er nun eine landesweite Umfrage nach. Rund 70 Prozent der Abiturienten sind demnach dagegen, die Abiprüfungen wie geplant ab dem 20. April zu schreiben. Warum, darüber kann man nur mutmaßen. "Bei uns im Jahrgang gibt es genug Leute, die zu faul zum Lernen sind", sagt der Schülervertreter. "Es gibt aber auch andere, denen das Risiko einer Ansteckung zu hoch ist."

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.

Die Prüfungen ganz und gar sein zu lassen, "das wäre ein Unding", findet Justin Kriegseis persönlich. "Die Prüfungen sind der Test, ob wir fürs Studium reif sind oder nicht." Sie wenigstens aufzuschieben? "Das bringt nichts", findet der 18-Jährige. Es wird nur schwieriger, das Ganze aus dem Gedächtnis zu kramen."

Das geht vielen so. "Wenn, dann muss man das auch so schnell wie möglich hinter sich bringen", sagt Aurelie Zippel, ebenfalls vom Humboldt-Gymnasium. Risiken darin, in den Schulen zusammenzukommen, sehe sie auf jeden Fall. Die Prüfungen sollten daher vorerst die Ausnahme sein, findet sie. Ein Abitur nach dem Durchschnitt der bisherigen Noten wäre aber auch nur eine Alternative. "Die selektive Funktion der Prüfungen geht dabei verloren", glaubt sie.

"Ein Durchschnittsabitur finde ich gar nicht gut", sagt auch Jonah Behring, 17, Abiturient am Gymnasium Finow. "Vom Stress her", gibt er zu, "wäre es natürlich schön, wenn man keinen hätte". Gegenüber einem vollwertigen Abi jedoch würde das Reifezeugnis ohne Prüfungen "als Corona-Abi angesehen", vermutet er. Dass wie er manch Abiturient bereits Prüfungsleistungen wie Facharbeiten erbracht hat, die dann nicht einfließen würden, darauf weist ein Mitschüler hin, der namentlich ungenannt bleiben möchte. "Das wäre ärgerlich", sagt er. Dennoch sei er unentschieden, ob es in diesen Zeiten das konventionelle Abi sein muss. "Vier Halbjahre zeigen auch relativ gut, wo der Schüler stand." Zudem kenne er viele Abiturienten, die sich Sorgen machen. "Ich denke, unsere Prüfungen werden grundsätzlich negativ beeinflusst, ob mental oder durch die schlechteren Ausgangsbedingungen."

In den Schulen ist man indes vorbereitet auf reguläre Prüfungen. "Ich war von Anfang an dafür, dass das Abitur durchgeführt wird – unter Beachtung der Hygienemaßnahmen", sagt Hartmut Mahling, Schulleiter am Gymnasium Finow, wo es 56 Abiturienten gibt. Grundbedingung sei allerdings, dass der reguläre Schulbetrieb noch nicht wieder beginne. "Notabitur – ich find’s nicht gut", sagt auch Uwe Kosanke, Schulchef am Humboldt-Gymnasium. "Mit guter Organisation", sagt er, "können die Prüfungen stattfinden."

