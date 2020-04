Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit vielen Jahren gibt es den Wunsch, dass zwischen dem Eisenhüttenstädter Ortsteil Diehlo und Möbiskruge entlang der Landesstraße ein Radweg gebaut wird. Zuletzt hat Neuzelles Amtsdirektor Hans-Georg Köhler mit einen Brief an den zuständigen Landesbetrieb für Straßenwesen dem Wunsch Nachdruck verliehen. Allerdings vergebens.

L 43 gehört zum Grünen Netz

Denn der Landesbetrieb für Straßenwesen hat in einem Antwortschreiben, das jüngst in der Amtsverwaltung von Neuzelle einging, noch einmal klargemacht, dass es keinen Radweg bauen wird. Hintergrund ist, dass das Land sein Netz an Landesstraßen unterteilt hat. Kriterium dafür ist, welche Funktion eine Straße hat. Die L 43, die von Friedland nach Diehlo reicht, wird nach der Kategorisierung des Landes dem sogenannten "Grünen Netz" zugeschlagen. Und von dem gilt: 1700 Kilometer der Straßen im bisherigen Grünen Netz würden keine Landesstraßenfunktion erfüllen und seien deshalb abzustufen.

Das heißt: Aus der Landes- würde eine Kreisstraße werden. So geschehen ist das zum Beispiel bei der alten B 112, die durch Wiesenau und Brieskow-Finkenheerd führt, als die neue Ortsumgehung in Betrieb ging. Und auch in dem Fall der L 43 gibt es zumindest erste Gespräche zwischen dem Landkreis und dem Land, wo verhandelt werden soll, ob und unter welchen Voraussetzungen die Straße in die Verantwortung des Landkreises übergeht.

Immerhin, jetzt, wo der Landesbetrieb sich nicht mehr für die Straße verantwortlich fühlt oder sie abgeben will, sieht er durchaus den Bedarf für einen Radweg. "Die Einschätzung zum Bedarf eines Radweges zwischen Diehlo und Möbiskruge im Zuge der L 43 kann ich speziell vor dem Hintergrund der Radwegelückenschlussbetrachtung sowie der Bedeutung eines Radweges für den Schülerverkehr und für die Anbindung des Bahnhofes in Neuzelle nachvollziehen", schreibt Edgar Gaffry, Vorsitzender des Vorstandes des Landesbetriebes für Straßenwesen in seinem Brief an den Neuzeller Amtsdirektor. Gleichzeitig fühlt sich der Landesbetrieb aber für einen Ausbau nicht zuständig: "Aufgrund der Zugehörigkeit der L 43 zum Abstufungsnetz konnte aber eine Aufnahme des Abschnitts zwischen Diehlo und Möbiskruge in die Bedarfsliste für den Neubau von Außerortsradwegen nicht erfolgen." Der Landesbetrieb will sich aber in den Gesprächen mit dem Landkreis für das Projekt verwenden. "Es bleibt allerdings abzuwarten, welche Prioritäten der zukünftige Baulastträger der L 43 für den Straßen- und Radwegebau festlegen wird", heißt es in dem Brief des Landesbetriebes.

Breite Unterstützung

Den Wunsch, einen Radweg zu bauen, gibt es schon seit vielen Jahren. Bei Einwohnerversammlungen in Diehlo wurde das Thema immer wieder angesprochen. Sowohl Bürgermeisterin Dagmar Püschel als auch Bürgermeister Frank Balzer haben sich dafür eingesetzt, dass der Lückenschluss, gerade einmal 1,5 Kilometer, realisiert wird. Denn sowohl bis Diehlo von Eisenhüttenstadt aus als auch hinter Möbiskruge gibt es Radwege. Und die Straße zwischen den beiden Orten, wo der Radweg fehlt, ist besonders unübersichtlich.