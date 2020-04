Dieter Kellerzur Weltwirtschaft in Zeiten von Corona

Berlin Wir stehen am Anfang einer tiefen weltweiten Rezession. Für diese Einsicht braucht es weder ein Volkswirtschaftsstudium noch die vielen Konjunkturexperten an deutschen Forschungsinstituten oder beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Es reicht ein offenes Auge: Die Corona-Pandemie bringt das Leben rund um den Globus zum Stillstand. Wo Läden geschlossen sind und Fabriken stillstehen, werden keine Umsätze gemacht und damit Werte geschaffen, sondern vernichtet, schon weil Mitarbeiter, Maschinen und Gebäude Geld kosten, auch wenn sie nichts leisten.

Um drei Prozent dürfte die weltweite Wirtschaftsleistung in diesem Jahr schrumpfen und damit stärker als in der globalen Finanzkrise 2008/09, schätzt der IWF. Diese Prognose hat eines gemeinsam mit den Rechnungen, die deutsche Konjunkturforscher jüngst vorgelegt haben: Sie klingen unglaublich präzise. Doch näher betrachtet, haben sie eher das Niveau gehobener Kaffeesatzleserei.

Denn die Krise hat erst begonnen. Keiner weiß, wie lange der Stillstand anhält. In manchen Staaten, darunter Deutschland, wird bereits der stufenweise Wiederstart geplant. Wie schwierig er ist, zeigt ein Blick auf die Automobilindustrie: Ihr fehlen einerseits durch die internationale Arbeitsteilung wichtige Komponenten und andererseits die weltweite Nachfrage nach ihren Produkten. Die Bundesrepublik ist besonders stark vom Export abhängig, was die IWF-Prognose eines Einbruchs von sieben Prozent ein Stück weit plausibel macht. Warum er allerdings größer sein soll als bei den USA, wo die Corona-Folgen bisher viel dramatischer sind, klingt nicht logisch.

China ist uns zeitlich schon Wochen voraus. In anderen Regionen der Welt sind dramatische Corona-Ausbrüche noch zu befürchten. Wenn die Pandemie erst einmal voll die Slums in Afrika oder Indien erreicht, drohen katastrophale Folgen. Volkswirte können das in ihren Rechnungen nur durch Annahmen berücksichtigen. Doch die sind derzeit schon nach wenigen Tagen genauso Makulatur wie ihre Prognosen, die darauf aufbauen.

Nach jedem Einbruch geht es irgendwann auch wieder aufwärts, zeigt die Wirtschaftsgeschichte. Fragt sich nur wie schnell und wie stark. Für 2021 rechnet der IWF weltweit mit fast sechs Prozent Wachstum, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung stabilisiert und die Politik das unterstützt. Eine V-förmige Entwicklung – schneller Absturz, schneller Wiederanstieg – wäre schön. Aber es ist auch gut möglich, dass die Entwicklung eher einem U gleicht oder gar einem L – Rückgang ohne echte Erholung.

In dieser unsicheren Lage ist entscheidend, dass alle Länder verstärkt zusammenarbeiten, statt die Grenzen dicht zu machen, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn. Für Protektionismus à la Donald Trump war nie die Zeit, jetzt ist sie es am allerwenigsten. Zudem müssen reiche Länder den armen mehr helfen, auch im ureigenen Interesse. Die große Gefahr ist, dass die Krise die Welt noch mehr spaltet. Den Schaden hätten alle.

leserbriefe@moz.de