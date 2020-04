Matthias Haack

Neuruppin (moz) Aus allen Wolken gefallen sind die Verbandsliga-Handballer des HC Neuruppin über Ostern nicht. Denn die Entscheidung des Landesverbandes auf Abbruch der Serie "kam nicht überraschend", ahnte Michael Drefahl. Wer die Vorzeichen aufs eventuelle Fortsetzen der Serie nach mehr als einem Monat Zwangspause richtig gedeutet hatte, der wusste: neun Monate Karriere sind sozusagen verschenkt.

Das HCN-Trainerteam mit Michael Drefahl/Christian Will hatte "ganz bewusst den Jungs seit dem Aussetzen der Serie nichts als Hausaufgabe vorgegeben". Aus mehreren Gründen: Zum einen sollte die Zeit zum Auskurieren der Blessuren dienen, zum anderen jeder den Kopf freihaben, um sich den elementaren Dingen zu widmen, also "Familie, Beruf oder Ausbildung – da hat jeder seine individuellen Aufgaben", sagt Drefahl. Nicht nur das: Das teaminterne Kommunizieren wurde auf Sparflamme gehalten. Drefahl/Will nutzten die spiel- und trainingsfreie Zeit jedoch, um einen Fragenkatalog zu erarbeiten und mit ihren Spielern durchzusprechen. "Wir haben sie telefonisch abgeholt", beschreibt es Michael Drefahl.

Darin ging es nicht nur um die bisherige Saison, sondern auch die neue, sofern das planbar ist, schränkt der Coach ein. "Keiner weiß, ob wir ab September in die Halle dürfen und inwieweit Handball gespielt werden darf. Unser Sport ist halt auf Körperkontakt ausgelegt." Ab Mai soll die lange Phase der Vorbereitung beginnen. Sechs, sieben Wochen lang gehören Laufen und konditionelle Einheiten zum Programm. Der Juli dient als Durchschnaufen, ab August wird es nach der Intensitätsdelle intensiver, vier Wochen später dann ernst – vorausgesetzt, die Einschränkungen im sozialen Bereich lassen dies zu.

Auf Selbsterziehung setzt Sven Hennigs. Er überlasse die Kontrolle des Fitnesszustandes weitgehend "den Jungs allein", umriss der Coach des Verbandsligisten Hansa Wittstock seine Strategie. "Sie halten sich fit übers Anstacheln, das ist effektiver als das Triezen vom Trainer." Gemeint ist der freiwillige Lauf über fünf Kilometer. Steckt dieser in den Beinen, dann wird der nächste aus dem Kader nominiert. Klappt das nicht, wird in die Mannschaftskasse gezahlt. Daniel Schmidt führt die Kartei, Hannes Holtmann die Kilometerliste an. Der Kapitän geht voran. Vorige Woche hatte er sich zu einem 27-Kilometer-Lauf durchgerungen und dafür keine zwei Stunden benötigt. Holtmann verkörpere eben den typischen Vorzeigesportler, findet Hennigs. Der Trainer steckt bereits in der Trainingsplanung und will bis September an mehreren Schrauben drehen. Der Aufsteiger liegt zwar mit Tabellenrang acht im Soll – angepeilt war Rang fünf bis acht. "Wir, damit meine ich die Mannschaft und auch mich, haben viel gelernt in dieser Serie." Vor allem wurmt ihn die ernüchternde Trefferquote. Sie liegt lediglich bei 50 Prozent.