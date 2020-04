Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) "Wir haben ganz offiziell bekanntgegeben, dass man mit uns reden kann", sagt Bärbel Köhler. "Wir wollen eine individuelle Lösung für jeden Kunden finden, der durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten gerät", versichert die Geschäftsführerin der Bernauer Stadtwerke.

Momentan hat das Unternehmen lediglich 20 Anfragen auf Herabsetzung beziehungsweise Stundung von Abschlagszahlungen für die Lieferung von Strom, Gas oder Fernwärme auf dem Tisch. "Die meisten sind von Gewerbekunden. Von den Privatkunden haben sich erst vier gemeldet", sagt Bärbel Köhler. Letzteren empfiehlt sie eine Stundung der Abschlagszahlungen und gleichzeitig eine Vereinbarung zur Ratenzahlung. Denn in Privathaushalten bleibe der Verbrauch gleich, könne sogar noch steigen, wenn die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 verlängert würden, argumentiert die Stadtwerke-Chefin. Bei Gewerbekunden hingegen sei eine Herabsetzung der Abschläge "gar nicht mal so verkehrt", glaubt sie. "Die Gastronomen beispielsweise haben seit nunmehr fast fünf Wochen geschlossen und daher keinen oder einen sehr geringen Verbrauch." Bei den Einzelhändlern in der Stadt sei die Situation ähnlich.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.

Auch in Vor-Corona-Zeiten hatten die Stadtwerke vergleichsweise wenige zahlungsunfähige oder -unwillige Kunden. Im gesamten Jahr 2019 musste das Unternehmen lediglich 9600 Mahnungen verschicken – bei insgesamt 25 300 Stromnetz-, 7700 Gasnetz- und 758 Fernwärme-Kunden. Im Höchstfall rund zwei Prozent der Kunden waren damit zahlungssäumig. Erst mit der dritten Mahnung wird die Sperrung von Strom, Gas oder Fernwärme angekündigt. Im vergangenen Jahr kam es dazu in 333 Fällen. "Das sind dann in der Regel die Unbelehrbaren", stellt Bärbel Köhler fest. Jetzt, in Corona-Zeiten, werde es bei ausstehenden Zahlungen zwar ebenfalls Mahnungen geben "als Erinnerung, das da noch etwas offen ist", sagt sie, "aber Sperrungen nicht".

Insgesamt seien die Stadtwerke auf die Krise gut vorbereitet gewesen. 70 Prozent der 110 Mitarbeiter befinden sich in Homeoffice. "Das klappt ganz hervorragend", schätzt die Geschäftsführerin ein. "Selbst die technischen Mitarbeiter sind von zuhause aus tätig. Nur die Meister sind vor Ort und teilen ihren die Arbeit zu", erzählt sie. Der Firmensitz in der Breitscheidstraße ist seit Mitte März für den Publikumsverkehr gesperrt. Dennoch haben die Stadtwerke ihre Sprechzeiten erweitert. Täglich von 8 bis 18 Uhr ist der Kundendienst telefonisch erreichbar, natürlich auch per E-Mail. "Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und das muss vor Ort sein und ansprechbar", ist die Geschäftsführerin überzeugt.

Auf die Beantragung von Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter hat Bärbel Köhler ganz bewusst verzichtet. "Das ist nicht notwendig. Wir haben bisher keine Einbußen, die uns zu einem solchen Schritt zwingen würden", erklärt sie. "Wir haben keine Großkunden, die durch die Corona-Krise weggefallen sind. Bei uns besteht die Masse aus Privatkunden."

Homeoffice auch nach der Krise

Die Geschäftsführerin blickt optimistisch auf die kommende Zeit. Die Digitalisierung im Unternehmen sei durch die Umstände stark vorangetrieben worden, stellt sie fest. "Wir werden wohl auch nach Corona für verschiedene Bereiche Möglichkeiten für Homeoffice schaffen. Die Mitarbeiter wünschen sich das. Und wie gesagt: Ich hätte nicht vermutet, dass das so gut klappt!"

Und auch die für dieses Jahr geplanten großen Investitionen sollen umgesetzt werden, darunter die Erschließung des neuen Wohngebietes "Waldquartier" an der Zepernicker Straße und die weitere Erschließung des Wohnviertels Am Pankebogen. Intensiv vorbereitet wird auch die Parkraumbewirtschaftung, die die Stadtwerke in Bernau übernehmen sollen.

