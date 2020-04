Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ab dieser Woche sollten im Hennigsdorfer Labor LADR, das zum bundesweit agierenden Laborzentrum an den Immanuel Kliniken gehört, Antikörpertests vorgenommen werden. Mit denen kann per Blutprobe nachgewiesen werden, ob eine Person in der Vergangenheit mit dem Covid-19-Virus infiziert war. Doch die Ankündigung von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) stößt an praktische Grenzen. Wie diese Zeitung erfuhr, wird der Start der Untersuchungsreihe durch Lieferengpässe verzögert. Konkret heißt das: Die Reagenzien für die Testproben sind derzeit nicht lieferbar. Aus gut informierten Kreisen hieß es, dass es völlig ungewiss sei, ob die Lieferungen noch in dieser oder erst in der kommenden Woche erfolgen können.

Im Gegensatz zum Abstrich geht es bei den Antikörpertests nicht darum, die Krankheit nachzuweisen. Stattdessen erlaubt der Test, der bisher fast nur für wissenschaftliche Studien zur Verfügung stand, nachzuweisen, ob jemand die Krankheit bereits ohne sein Wissen hatte und überstanden hat.

"Unsere Zielgruppe sind vor allem Pflegekräfte und Ärzte", umriss Ministeriumssprecher Gabriel Hesse die Klientel. Damit könne geplant werden, welches Personal immun ist und damit auf Corona-Stationen eingesetzt werden kann. Wer das nicht ist, kann zum eigenen Schutz in anderen Klinik-Bereichen arbeiten. Der Antikörpertest wird nur dann durchgeführt, wenn dieser von einem Arzt angeordnet wird. "Es soll nicht jeder in die Labore gehen, um zu erfahren, ob er das Virus schon hatte", sagt Hesse.

Je breiter der Antikörpertest gestreut wird, umso mehr kann auch die Dunkelziffer der Covid-19-Fälle aufgeklärt werden. Über die genaue Kapazität in den drei vom Land benannten Laboren in Hennigsdorf, Frankfurt (Oder) sowie Cottbus konnte Hesse keine Auskunft geben. Da die Blutprobe automatisiert untersucht wird, ist aber davon auszugehen, dass mehrere hundert Tests je Tag und Labor möglich sind.