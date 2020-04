Roland Becker

Velten (MOZ) In Märchen nimmt das Böse unterschiedlichste Gestalt an. Mal kommt es als böse Stiefmutter oder als Hexe, mal als fieser Riese daher. Wie aber erklärt man kleineren Kindern, wie man mit diesem bösen Typen namens Coronavirus klarkommt? Marin Wölfer, Märchenerzählerin aus Velten, gibt Eltern einen Tipp:

Zum kleinen Helden werden

"Man kann den Kindern erklären, dass sie Helden sind. Und die müssen, wie im Märchen, viele Prüfungen und Entbehrungen durchlaufen." Das Coronavirus sei dabei der böse Riese, der sich in einer Höhle im Wald verstecke. Weil die genau auf dem Weg zur Oma oder zum Freund liege, könnten derzeit diese liebsten Menschen nicht besucht werden. "Eltern können ihrem Nachwuchs erklären, dass sie ein Held sind, wenn sie die Prüfung bestehen, die in der Trennung liegt." Und wenn sie Wege finden, den bösen Riesen zu überlisten. Das Ungeheuer könne sich in seiner Höhle kaum dagegen wehren, wenn die Oma angerufen wird, um ihr zu sagen, wie lieb man sie habe. Und er habe auch keine Macht dagegen, wenn der besten Freundin per Post eine Bastelei geschickt wird, gibt Wölfer ein paar Tipps.

Die Märchenerzählerin hat dieser Tage viel Zeit, sich solche Geschichten auszudenken. Ob Vorlese- oder Weltgeschichtentag, ob Buchungen zum Osterfest oder die Hexenmärchen zur Walpurgisnacht: alle Termine wurden gestrichen. "Wie im Märchen glaube ich daran, dass alles gut wird", übt sich die Veltenerin in Optimismus. Dennoch fehlen auch ihr, die ihr Solo-Unternehmen erst seit 2019 professionell betreibt, die Einnahmen. Glück im Unglück: Das Gehalt ihres Mannes reiche für die Familie. "Weil ich nicht allein meinen Lebensunterhalt bestreiten muss, habe ich auch keine staatliche Hilfe beantragt", erklärt sie, weshalb sie auf die Corona-Finanzspritze bislang verzichtet hat. Manchmal kommt auch noch ein kleiner Auftrag rein, zum Beispiel vom Rathaus. Auf Veltens Facebook-Seite ist ein Video zu sehen, in dem Marion Wölfer das Märchen "Vom Königreich der Sperlingsmenschen" vorliest.

Andere Projekte, wie die Theater-AG an der Linden-Grundschule, liegen dagegen fast auf Eis. "Mit 15 Kindern bereite ich unter anderem ein Stück vor, das für die Abgänger auf deren Abschlussfest aufgeführt werden soll", erzählt sie. Wölfer hofft, dass die Schulen bald wieder öffnen und sie dann zumindest in kleinen Gruppen zu Proben einladen kann. "Für die Kinder habe ich einen Wochenplan aufgestellt, damit sie zu Hause Atmung und Körperwahrnehmung ebenso wie Zungenbrecher üben." Weil sie darauf wenig Resonanz erhielt, überlegt sie nun, wie Theaterproben per Videokonferenz stattfinden können. Ihr Optimismus lässt sie hoffen, dass "Frau Glück und Herr Zaster" zum Schuljahresende Premiere haben kann.

Auch an die Mitglieder ihrer Kreativgruppe schickt sie Anleitungen, damit Bilder allein gemalt werden können. Sie hofft, dass ihr nach der Corona-Stubenhockerzeit viele kleine Aquarelle mitgebracht werden.