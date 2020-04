Neubau: Am S-Bahnhof Fredersdorf ist das alte Gleis der S-Bahn in Richtung Berlin verschwunden, wird gerade der Schotter für die neuen Schienen aufgetragen. Im Hintergrund werden bereits die ersten Schwellen verlegt. © Foto: Uwe Spranger/MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf, Hoppegarten (MOZ) Das sieht man nicht alle Tage. Das muss man als alter Eisenbahner einfach festhalten", erzählt ein Mann auf der Brücke am S-Bahnhof Fredersdorf und macht mit dem Smartphone Fotos.

Vom Bahnsteig ohne Gleis auf der Bahnhofstraßenseite, vom Bagger, der hinter dem früheren Bahnhofsgebäude den neuen Schotter verteilt, und den Betonschwellen, die überall bereitliegen. Das andere Gleis am Bahnsteig ist bereits neu. Wenn am Freitag die Weiche kurz hinter dem Bahnsteig ausgewechselt wird, werde er vermutlich auch vorbeischauen, verkündet er.

Derart interessierte Zaungäste sind bei der aktuell laufenden Baumaßnahme der S-Bahn zwischen Strausberg und Mahlsdorf eher die Ausnahme, wenngleich die meisten Passanten in Fredersdorf von den Arbeiten schon Notiz nehmen. Zwischen Hoppegarten und Birkenstein hingegen sind die Bauleute höchstens aus der vorbeirollenden Regionalbahn zu entdecken, auch wenn dort am Dienstag wesentlich mehr Personal im Einsatz war. Und die größere Bahnbautechnik. So war auf dem südlichen der beiden S-Bahn- Gleise eine Stopfmaschine unterwegs, während beim nördlichen noch Schotter zu verteilen war.

Mit der aktuellen Maßnahme würden mehrere Arbeiten gebündelt, hob ein Bahn-Sprecher hervor: "Wir bringen S- und Fernbahn mit elektronischen Stellwerken auf den neuesten Stand der Technik und erneuern den Oberbau auf der gesamten Strecke zwischen Biesdorfer Kreuz und Hoppegarten vollständig. Zudem finden punktuell Oberbauerneuerungen bei Fredersdorf statt. Das stellt das Benutzen der Infrastruktur für die nächsten Jahre sicher. Eine Maßnahme in diesem Umfang hat es in diesem Streckenabschnitt noch nicht gegeben", verdeutlichte er.

Insgesamt würden von den Firmen Spitzke und Siemens 14 830 Meter Schiene, 12 779 Tonnen Schotter, 12 148 Schwellen sowie 7500 Meter Stromschiene ausgetauscht, hat er für die MOZ in Erfahrung gebracht. Zudem würden in dem Zuge mehr als 80 neue Signale aufgestellt, sogenannte Balisen eingebaut und Gleisquerungen hergestellt. Das Investitionsvolumen liege bei mehreren Millionen Euro. In absehbarer Zeit werde es auf der Linie S 5 zudem Oberbauerneuerungen im Bereich Strausberg-Nord geben, kündigte er an. Für nötige Ausbauarbeiten für eine eventuelle Taktverdichtung bis Fredersdorf gebe es hingegen weiterhin keine Planungen.

Hoffnungen auf eventuell kürzere Schrankenschließzeiten nach Umstellung auf das neue Zugbeeinflussungssystem (ZBS) erteilte der Sprecher eine Absage. Sie dürften identisch mit den jetzigen Zeiten sein, erklärte er. "Wir arbeiten jedoch daran, die Schrankenschließzeiten durch künftig effizientere Zugsteuerung zu verkürzen." Das Ersetzen der herkömmlichen durch elektronische Stellwerkstechnik ermögliche eine flexiblere Betriebsführung bei Störungsfällen, stellte er in Aussicht. Zum Beispiel könne über die Reihenfolge der Zugfahrten schneller und sinnvoll entschieden werden. Das neue Stellwerk wird voraussichtlich im Herbst in Betrieb gehen.

Weitere Sperrung im Oktober

Die zunächst bis zum 20. April angesetzten Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr dauern jedenfalls erst einmal drei Tage länger als ursprünglich geplant. Das Busangebot mit den verschiedenen Linien – unter anderem dem Express bis Kaulsdorf – und Verstärkerzügen der Regionalbahn bleibe ebenso länger in Kraft. Auch nach Ostern waren die reichlich rollenden Busse übrigens wieder deutlich weniger belegt als die Züge der RB 26.

Für die Inbetriebnahme der Sicherungstechnik sind für Mitte Oktober bei der S-Bahn bzw. November bei der Regionalbahn übrigens noch einmal längere Vollsperrungen angekündigt, zwischenzeitlich auch "diverse Teilsperrungen".