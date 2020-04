Marco Marschall

Eberswalde Seit den Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus’ gelten auch beim Einkauf besondere Regeln. Einige Supermärkte haben seitdem Wagenpflicht. Beim Edeka in der Alten Brauerei stehen zwei Männer am Eingang. Einer nimmt die rollenden Körbe von fertigen Kunden entgegen, desinfiziert sie, ein weiterer reicht sie an jene weiter, die gerade eintreten. Ein Schild am Eingang weist auch darauf hin, dass Einkaufen momentan kein Familienausflug sein soll.

Nun hat sich eine Mutter an die MOZ gewandt, die mit ihrem Kinderwagen nicht in den Einkaufsmarkt gelassen wurde. Ihre Tochter könne noch nicht im Einkaufswagen sitzen, sagt sie. Die Security habe ihr vorgeschlagen, das Kind im Wagen draußen zu lassen, was sie sehr verärgerte. Nach einigem Hin und Her, sei ihr angeboten worden, mit Kinderwagen einzutreten, wenn sie denn einen Einkaufswagen hinter sich herzöge. Doch das sei für die 19-jährige Eberswalderin nicht praktikabel gewesen.

Abstandshalter und Kontrolle

Die Marktleiterin möchte sich nicht zum Vorfall äußern, der sich schon vor zwei Wochen ereignet hat und verweist an die Pressestelle von Edeka. Diese erklärt, dass der Schutz der Mitarbeiter und Kunden derzeit höchste Priorität habe, die Wagen als Abstandshalter dienten. Des Weiteren könne über die bereitgestellte Anzahl an Einkaufswagen kontrolliert werden, wie viele Personen sich im Markt befinden. Ein Kinderwagen, räumt die Pressestelle ein, könnte die Funktion des "Abstandshalters" selbstverständlich auch einnehmen, dann sei aber die maximale Personenzahl nicht sicherzustellen. "Deshalb ist unsere Bitte, den Einkauf möglichst alleine zu tätigen und nicht mit der ganzen Familie. Es sollte daher versucht werden, für die kurze Zeit des Einkaufs eine Betreuung zu finden", heißt es seitens der Pressestelle.

Nachbarn könnten auf die Kinder aufpassen oder alternativ den Einkauf erledigen, sodass keine Betreuung für die Kinder gefunden werden muss. "Wir wissen natürlich auch, dass das nicht immer möglich ist. Und uns ist auch bewusst, dass es nur sehr umständlich machbar ist, einen Einkaufs- und einen Kinderwagen gleichzeitig durch den Markt zu schieben. Deshalb setzen wir auch bei dem Wachpersonal der Märkte auf den gesunden Menschenverstand und dass sie die Situation vor Ort vernünftig einschätzen, sodass im Ausnahmefall auch der Einkauf mit Kinderwagen möglich ist", teilt die Pressestelle mit.

Die junge Mutter, die sich an die MOZ gewandt hatte, hat für sich eine Lösung gefunden. Auf den Einkauf im nahen Edeka will sie nicht verzichten und ihre Tochter künftig in einer Halterung vor der Brust tragen.