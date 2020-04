Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) In Brandenburg herrscht Uneinigkeit darüber, wann und wie Schulen und Kitas zum Normalbetrieb zurückkehren sollen. "Die Schulen müssen so schnell wie möglich wieder ans Netz. In ein bis zwei Wochen muss das Leben nach Corona anfangen", sagt René Mertens, der Sprecher des Landeselternrats. "Wir können nicht noch acht Wochen so weitermachen wie jetzt."

Kein Normalbetrieb bis Ende Juni

Völlig anders sieht das die Lehrer- und Erziehergewerkschaft GEW. "Eine Rückkehr zum Regelbetrieb in Schulen und Kitas ist bis zum Ende des Schuljahres am 24. Juni völlig ausgeschlossen", sagt GEW-Landeschef Günther Fuchs. In den Kindergärten sei es lediglich möglich, "die Notbetreuung neu zu justieren", also etwas mehr Kinder zuzulassen. Normalbetrieb und Abstandsregeln seien aus Platzgründen unvereinbar.

Für den Schulstart sei ein "lang gestreckter Stufenplan" nötig, so Fuchs. "Alles andere ist unverantwortlich. Wir müssen sehr vorsichtig sein." Es gebe innerhalb der Schüler- und Lehrerschaft Risikogruppen. "Nimmt man die Sorgen der Pädagogen nicht ernst, werden viele von ihnen den Schulen nicht zur Verfügung stehen. Sie sind dann einfach nicht da", warnt der Gewerkschafter.

Er verweist auf zahlreiche offene Fragen. Unklar sei, wie in Klassen mit bis zu 30 Kindern Abstandsregeln eingehalten werden sollen. Auch eine korrekte Abwicklung des Schulbusverkehrs dürfte vor diesem Hintergrund kaum möglich sein. An Schutzmasken fehle es genauso wie an Desinfektionsmitteln, zählt Fuchs weiter auf. Niemand könne derzeit sagen, wie sie beschafft werden könnten. In manchen Schulen gebe es für 400 Kinder zehn Toiletten. Wie soll dort sinnvoll einer möglichen Übertragung des Coronavirus entgegengetreten werden?

Die einzige Option sei, in den Schulen schrittweise das anzubieten, was vor Ort jeweils gesundheitlich vertretbar ist. Das Teilen von Klassen oder das Unterrichten in Schichten werde nicht an der fehlenden Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer scheitern, die bereits in den vergangenen Wochen Kreativität und Engagement gezeigt hätten, betont der GEW-Chef. Aber diese Art des Schulbetriebs sei eine enorme logistische Herausforderung – für das Land und für die Kommunen als Schulträger.

Bei der Frage, welche Klassenstufen gegebenenfalls zuerst den regulären Betrieb wieder aufnehmen, denkt Fuchs etwa bei den Grundschulen zuerst an die 6. Klassen, da sie vor dem Übergang in eine andere Schulform stehen.

Mit Blick auf die Abiturprüfungen hält Fuchs den Kultusministern der Länder "organisiertes Chaos" vor. Je näher der 20. April und damit der Termin der ersten schriftlichen Prüfungen an den meisten Schulen in Brandenburg rückt, umso klarer werde, dass es vielerorts ungelöste Probleme gebe. "Von manchen Kollegen hören wir, dass eine ordentliche Durchführung mit Abstandsregeln an ihren Schulen nicht möglich ist, andere sagen, dass es vielleicht klappen könnte", berichtet Fuchs. In seinen Augen hätten die Kultusminister einheitlich verfügen sollen, dass es in diesem Jahr "einen würdigen Abschluss" gibt, aber ohne Abi-Prüfungen.

René Mertens vom Landeselternrat sieht auch das anders. "Die Prüfungen sollten auf jeden Fall stattfinden", betont er. Einig sind sich Elternrat und Gewerkschaft zumindest in ihrer Ablehnung der im politischen Raum herumgeisternden Idee, die Sommerferien zugunsten des Schulbetriebs ausfallen zu lassen. Das würde nichts nutzen und nur die Vorbereitung auf das neue Schuljahr erschweren. Zudem hätten viele Eltern für die Sommerzeit bei ihren Arbeitgebern extra Urlaub eingereicht, heißt es.

Von den Landtagsfraktionen gab es am Dienstag nur vage Aussagen zum möglichen Schulbetrieb nach den Osterferien. Die CDU sieht einen sofortigen Wiederbeginn skeptisch und wünscht sich eine bundesweit einheitliche Regelung. Die Linke fordert einen Dialog mit Lehrern und Erziehern über den Neustart. Und die SPD plädiert dafür, erst einmal den Start der Abiturprüfungen über die Bühne zu bringen, bevor man die Schulen Schritt für Schritt wieder öffnet.