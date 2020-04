Michael Heider

Berlin (MOZ) Von der vorbeiziehenden Landsberger Allee aus betrachtet liegt die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) fast versteckt. Erst nach ein paar Stufen offenbart sich der in einer mit Rasen bepflanzten Senke liegende Metallquader, der mit3391 Quadratmeter Wasserfläche eine der größten Schwimmhallen Europas beherbergt.

Herr über die unterirdisch liegenden Becken ist Martin Jähne. Seit 2011 ist er Badebetriebsleiter im SSE und dafür verantwortlich, "dass der Laden läuft", wie er sagt. Beim Gang durch die Anlage geht er an frisch gestrichenen Wänden vorbei und schreitet über jüngst erneuerte Fließen. "Wir haben hier immer Arbeit", sagt er. Seine Stimme hallt durch die langen Flure.

Normalerweise würden sich hier Badegäste tummeln. Sie würden Bahnen ziehen, sich im Aufwärmbecken entspannen oder im badeigenen Bistro etwas essen. Wie in Schwimmbädern ebenüblich, würden sie dies dichtgedrängt tun, weshalb auch Anlagen wie das SSE zur Eindämmung weiterer Corona-Infektionen für den Publikumsverkehrgeschlossen wurden.

Viel zu tun gebe es allerdings auch ohne Gäste, versichert Jähne. Egal ob es sich um ein defektes Schloss an einem der1700 Umkleideschränke handelt oder eine Lampe in 17 Metern Höhe ausgetauscht werden muss, was nur mit einer fahrbaren Brücke an der Deckenträgerkonstruktion möglich ist. Was im Normalbetrieb liegen bleibt oder nur bei Nacht durchgeführt wird, werde jetzt flexibel angegan-gen.

Hinzu kommen regelmäßige Instandhaltungsarbeiten, wie das Reinigen der Drehkreuzanlage im Kassenbereich oder die Wartung der gut 800 manuell auslösbaren Brandschutzklappen. "Arbeiten, die wir vorziehen können, haben wir vorgezogen", sagt Jähne.

Die erhöhte Flexibilität erlaubt Dienstpläne mit Gleitzeit, aufgeteilt auf drei Schichten. Auf diese Weise sind Pausen zu unterschiedlichen Zeiten möglich und die Arbeiten können räumlich entzerrt werden. Wo Zusammenarbeit notwendig ist, werde entsprechend auf hygienische Vorgaben und Abstandsregelungen geachtet.

Konzipiert und gebaut wurde die SSE anlässlich der Bewerbung Berlins für die Olympischen Spiele im Jahr 2000. Ausgetragen wurden die Spiele zwar letztlich in Sydney, mit ihrem 50-Meter-Becken sowie dem Doppelspringturm samt Zuschauertribüne hat sich die Halle dennoch zu einer bedeutenden Adresse des professionellen Wassersports entwickelt.

Athleten schwimmen noch

Trainingsstätte des Bundesstützpunkts Wasserspringen sowie der beiden Landesleistungszentren Schwimmen und Wasserspringen bleibt sie auch in Zeiten Coronas. Die Athleten haben entsprechende Genehmigungen und sind die einzigen, die die Halle derzeit nutzen. Dies unter der Prämisse, zu unterschiedlichen Zeiten zu trainieren und dabei die Abstandsregelungen einzuhalten. Die übrigen Anlagen der Berliner Bäderbetriebe hingegen bleiben vorerst leer. Um Energie zu sparen, wurden Heizungen herunter gefahren und die Wassertemperatur gesenkt. Wo möglich, werden nötige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten vorgezogen.

Dennoch ist die Auslastung ohne Badebetrieb eine andere. Mitarbeiter wurden daherangehalten, Urlaub oder Überstunden zu nehmen. Zudem gebe es eine Dienstvereinbarung, die das Anhäufen von Minusstunden erlaubt. "Wenn man keine Überstunden hat, dann kann man Minusstunden aufhäufen und sie im Laufe des nächsten Jahres wieder abarbeiten", erklärt Pressesprecher Matthias Oloew.

Am längerfristigen Sanierungsfahrplan, etwa im Charlottenburger Stadtbad Neue Halle und dem Wellenbad am Spreewaldplatz in Kreuzberg mitsamt Interimsbad, ändere sich vorerst allerdings nichts. Da mit Vergaben und den Finanzierungszusagen langfristig geplant werden müsse, könne die Zeit jedoch nicht für zusätzliche Sanierungsvorhaben größerer Art genutzt werden.

Zudem wisse niemand, wann die Badesaison wieder aufgenommen werden kann. Von einem vollständigen Herunterfahren des Betriebs wird jedenfalls abgesehen. Eine schnelle Wiedereröffnung sei sonst nicht möglich. "Wir sind also in einer Schwebesituation", resümiert Matthias Oloew.