Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Wird der Mittwoch zum Tag der Lockerungen? Viele Deutsche hoffen darauf, dass sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten auf einen schrittweisen Einstieg in den Ausstieg aus den harten Corona-Maßnahmen verständigen werden. Entsprechende Hoffnungen geschürt hatte auch eine Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die zuvor von Angela Merkel ausdrücklich als eine Entscheidungsgrundlage für die Politik bezeichnet worden war.

Allerdings zeigt sich, dass die "allmähliche Lockerung", die von der Leopoldina empfohlen wird, an Voraussetzungen hängt, die es so noch gar nicht gibt. Beispielsweise müssten sich, sagen die Wissenschaftler, "die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau stabilisieren". Zwar haben sich, sagt Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, der obersten Behörde für Infektionskrankheiten, die Zahlen tatsächlich stabilisiert, aber "auf einem relativ hohen Niveau".

Zu wenig Masken

Auch soll nach dem Willen der Leopoldina das Tragen von Mund-Nasen-Masken "in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Personenverkehr Pflicht werden". Weshalb sich denn auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fragt, wie denn die Vorschläge der Wissenschaftler "ohne eine ausreichende Menge an wirksamen Masken" funktionieren sollen. Selbst Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheime warten ja noch immer häufig umsonst auf Masken-Nachschub. Und Wieler verweist darauf, dass nur der professionell produzierte Mundschutz, gern OP-Maske genannt, Schutznormen erfüllt. Selbst genähte "Mund-Nase-Bedeckung" dagegen sei "von sehr unterschiedlicher Qualität". Dass Infizierte, die von ihrer Ansteckung noch nichts wissen, weil sie erst nach zwei, drei Tagen Symptome bekommen, durch eine solche Bedeckung für ihre Mitmenschen weniger gefährlich seien, sei "eine Annahme, die nicht bewiesen ist". Mund und Nase zu verhüllen könne daher nur "ein zusätzlicher kleiner Baustein" sein, Abstand und Hygiene dürfe man keinesfalls vernachlässigen. Und im Übrigen müsse man den richtigen Umgang mit Gesichtsschutz trainieren.

Auch hält es die Leopoldina für unabdingbar, "die Erhebung des Infektions- und Immunitätsstatus der Bevölkerung substantiell zu verbessern". Was bedeutet: Die Dunkelziffer soll ausgeleuchtet werden, um zu wissen, wie viele Deutsche bereits Corona überstanden haben und deshalb immun gegen die Krankheit sind. Aber auch damit sieht es eher schlecht aus. Das geht mit den nötigen Antikörpertests los. Die könnten aufzeigen, wie viele Menschen mehr oder weniger unbemerkt die Erkrankung bereits durchgemacht haben und nun zumindest zeitweise immun sind. Laut dem RKI-Chef gibt es da bereits viele Entwicklungen. "Aber dafür ist die Qualität der Tests wichtig." Und daran hapere es noch. Für akute Fälle sind solche Tests nicht geeignet, da ein Infizierter frühestens nach einer Woche, zumeist aber etwa nach zwei Wochen Antikörper bilde. Bei zwei von neun Patienten im frühen Webasto-Fall, die zu den ersten Infizierten in Deutschland gehörten, hat man festgestellt, dass die Antikörperkonzentration bereits wieder abnimmt. Und von anderen Coronaviren weiß man, dass sich Infizierte nach einigen Jahre erneut mit dem Virus infizieren können. Wieler sagt denn auch: "Wir wissen nicht, wie stark die Immunität ist". Festgestellte Antikörper müssten nicht unbedingt etwas über die Immunität aussagen.

Auch die Zahl der Tests, die zeigen, wer aktuell infiziert ist, soll eigentlich weiter gesteigert werden – wie das unisono RKI, Bundesinnenministerium oder Bundesärztekammer fordern. Allerdings ist laut Wieler die bereits erreichte Testkapazität von 100 000 pro Tag gar nicht ausgelastet. Eine Begründung, die man etwa von Evangelos Kotsopoulos vom Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin oder auch vom Virologen Christian Drosten von der Charité hört: Es mangelt an für die Tests nötigem Material. Es gibt weltweit nur sechs größere Lieferanten dafür, angesichts der Corona-Ausbreitung ist ganz ähnlich wie bei Schutzbekleidung auch hier ein Kampf um die knappen Erzeugnisse entbrannt.

Suche nach Impfstoff

Zudem gilt weiterhin: Es gibt noch immer keine Medikamente und keinen Impfstoff. Auch wenn weltweit hektisch an beidem gearbeitet wird. Laut dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) sind binnen kurzer Frist global 77 Impfstoffprojekte angelaufen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt derzeit 70. Wann daraus aber ein Erfolg wird, ist völlig unklar. Immer mal wieder werden damit Schlagzeilen produziert, dass bereits im Herbst oder zumindest zum Jahresende ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Die US-Biotech-Firma Moderna gilt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Impfstoffs, denn sie hat bereits mit klinischen Tests begonnen. Aber auch Moderna erklärt, dass bei einem positiven Testverlauf das Mittel erst in zwölf bis 18 Monaten auf den Weltmarkt gebracht werden könnte. So betont denn auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach: "Selbst in anderthalb Jahren ist ein Impfstoff nicht sicher, leider."