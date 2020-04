Torsten Pifan

Schwedt (MOZ) Obwohl die Tage schöner werden, sollen wir so viel Zeit wie möglich in den eigenen vier Wänden verbringen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Da ist es wichtig, dass daheim alles funktioniert: die Heizung in den zum Teil noch eiskalten Nächten, der Strom, um das Essen zu kochen und – nicht zuletzt – die vielen Geräte am Laufen zu halten, mit denen wir kommunizieren.

Krise beim Oderhochwasser

In Schwedt sind die Stadtwerke für einen großen Teil dieser Grundversorgung zuständig – und stellen sicher, dass die Bürger ausreichend Wärme und Strom haben und mit Angeboten zum Telefonieren und dem Surfen im Internet ausgestattet sind.

Um das in dieser Ausnahme-­situation zu gewährleisten, haben die Stadtwerke einen Krisenstab gegründet. Für die Stadtwerke ist es nicht das erste Mal, dass sie mit einem Krisenstab arbeiten. Beim Oderhochwasser 1997 sammelten die Akteure praktische Erfahrungen. Damit haben seitdem regelmäßig Trockenübungen stattgefunden, um das Notfall- und Krisenmanagement stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Als Grundversorger und Netzbetreiber bei Gas und Strom tragen die Stadtwerke eine besondere Verantwortung. Das gilt auch für die Fernwärmekunden. Für Angebote in der Telekommunikation – dazu zählen Telefon, Internet, aber auch Fernsehen – sind die Stadtwerke Marktführer.

Aktuell laufe die Versorgung mit Energie und Telekommunikation reibungslos. "Damit das so bleibt, haben wir nachhaltige Maßnahmen ergriffen, um unsere Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen", sagt Pressesprecherin Jana Jähnke. In einzelnen Bereichen könne es aufgrund der vielen Nutzer dazu kommen, dass das Internet langsamer ist als gewohnt: Das trifft beispielsweise DSL-Kunden.

Andere, die über das leistungsstarke Breitbandkabelnetz angeschlossen sind, seien weniger betroffen, wenn viele Nutzer im Netz unterwegs sind. "Generell ist die Netz-Auslastung aktuell höher als üblich. Die Branchenverbände, aber auch die Anbieter von datenintensiven Diensten, haben bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, um sicher zu stellen, dass das Netz nicht überlastet wird", erklärt Jähnke. Auch die Stadtwerke haben Vorkehrungen getroffen.

Die Versorgung ist sicher

Jana Jähnkes Fazit: "Die Versorgung ist sicher und derzeit überhaupt nicht gefährdet." Wichtig sei, dass die Mitarbeiter, speziell jene, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, gesund bleiben. Ihr Appell: "Hier können wir letztlich alle helfen – indem wir soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren und aktuell so viel Zeit zu Hause verbringen, wie es möglich ist."