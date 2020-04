MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung in Eisenhüttenstadt fortsetzen können. "Im Privat- und Unternehmerkundensegment stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf über 172 Millionen Euro", heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt wurden in der Stadt netto 60 neue Kunden und 100 neue Girokonten hinzugewonnen. "Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor", sagte Ewa Andrzejuk-Nölte, Marktbereichsleiterin der Commerzbank in Eisenhüttenstadt. "Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto."

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden indes zu schaffen. "Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – auch in Eisenhüttenstadt", rechnet Andrzejuk-­Nölte vor. "Umso erstaunlicher ist es, dass das Einlagenvolumen hier erneut um elf Prozent auf über 90 Millionen Euro gestiegen ist." Jeder Anleger müsse sich überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt. Das gelte auch in der derzeitigen Krise. "Wer sein Geld mittelfristig angelegt und breit gestreut hat, sollte Ruhe bewahren. Panikverkäufe sind das Schlimmste, was man jetzt tun kann. Das zeigen uns frühere Krisen sehr eindringlich", sagt Ewa Andrzejuk-Nölte.

Stabiles Kreditgeschäft

Auf der anderen Seite sorgte das Zinstief für ein stabiles Kreditgeschäft. So wurden 2019 neue Baufinanzierungen in Höhe von knapp drei Million Euro ausgereicht. Das liegt auf Vorjahresniveau. Seit September 2019 bietet die Commerzbank auch eine grüne Baufinanzierung an, die einen Zinsrabatt für energieeffizientes Bauen gewährt. Die Nachfrage nach Ratenkrediten für private Kunden stabilisierte sich in Eisenhüttenstadt mit einer Million Euro ebenfalls auf Vorjahresniveau.

Aktuell betreut die Filiale in Eisenhüttenstadt 850 Unternehmer – bis zu einem Jahresumsatz von 15 Millionen Euro. Neu dazugewonnen wurden in diesem Jahr zehn Unternehmen aus der Region. Besonders gefragt war in diesem Segment Beratungen in den Bereichen Existenzgründung und Nachfolge. Neben einer persönlichen Beratung stehen den Unternehmen zwei Plattformen der Bank zur Informationsgewinnung und Austausch mit anderen Unternehmen zur Verfügung.

Arbeitnehmer, Selbstständige und Mittelständler beschäftigt derzeit aber vor allem ein anderes Thema – sie alle fürchten sich vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus."Wir stehen auch in dieser schwierigen Situation fest an der Seite unserer Kunden", versichert Andrzejuk-­Nölte. Das gilt sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen: Privatkunden, die von Kurzarbeit betroffen sind, gewährt die Commerzbank bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause. Danach verzichtet sie auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung. "Kleinunternehmer und Mittelständler, die aufgrund der Krise Liquiditätsengpässe oder Kreditbedarf haben, beraten wir zu den neu aufgesetzten und ausgeweiteten KfW-Corona-Kreditprogrammen des Bundes.

Mit Blick nach vorn machte Andrzejuk-Nölte deutlich, dass die Commerzbank ihre mobilen Angebote weiter ausbauen wird. In Eisenhüttenstadt liegt der Anteil der Privatkunden, die einen Online-Banking-Zugang haben, inzwischen bei 50 Prozent und im Bereich der Unternehmerkunden sogar bei über 75 Prozent. "Unser Ziel: Bis Ende 2023 sollen alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sein, " so Andrze­juk-Nölte. Das heißt aber nicht, dass Kunden auf persönliche Beratung verzichten müssen. "Wir haben jeden Monat neun Millionen Kundenkontakte in unserer Filialbank. Deshalb werden wir auch künftig in unsere Filialen investieren und mit einem der dichtesten Filialnetze in der Fläche präsent sein".

Insgesamt betreuen in Eisenhüttenstadt sieben Mitarbeiter und zwei Spezialisten für Versicherungen und Wertpapieranlagen rund 7150 Privat- und Unternehmerkunden.