Beeskow/Potsdam (MOZ) Im Januar sind im Landkreis Oder-Spree insgesamt 291 Verkehrsunfälle registriert worden. Das meldet am Dienstag das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Die jüngsten Zahlen zeigen einen starken Rückgang – zum Einen im Vergleich zum Vormonat (432 Unfälle). Aber auch in den gleichen Monaten der Vorjahre war die Zahl deutlich höher. Im Januar 2018 beispielsweise hatte es in Oder-Spree 437 Unfälle gegeben, im gleichen Monat 2019 immerhin noch 415. Damit sind in diesem Jahr mehr als ein Viertel weniger Unfälle in LOS aufgenommen worden.

Im landesweiten Vergleich liegt der Landkreis Oder-Spree damit im unteren Mittelfeld. Die wenigsten Unfälle gab es im Januar in Elbe-Elster (199), die meisten (525) in Märkisch-Oderland.

Mit 31 betragen die Unfälle mit Personenschaden einen Anteil von rund zehn Prozent. Im vergangenen Jahr lag diese Zahl noch bei 50 Unfällen.

Von insgesamt 36 verunglückten Personen wurden im Januar 2020 dreißig leicht, nur fünf schwer verletzt. Eine Person starb im Januar auf den Straßen des Kreisgebiets.