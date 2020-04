Annette Herold

Erkner/Gosen (MOZ) Krisenzeit ist Lesezeit. Das stellen Diana Wolff, Inhaberin der in Fürstenwalde und Erkner ansässigen gleichnamigen Buchhandlung, und ihre Mitarbeiter, derzeit täglich fest. Bestseller seien gefragt, berichtet sie, aber auch Klassiker wie "Die Pest" von Albert Camus und George Orwells "1984". Zu den Kunden kommt die Literatur in diesen Wochen nach einer Bestellung über das Internet oder via Telefon. "So bleiben wir präsent", sagt die Buchhändlerin. Zugleich hofft sie, sobald wie möglich wieder regulär öffnen zu können. Verkauft wird dann mit Handschuhen, auch Schutzwände sind schon bestellt, wie Diana Wolff sagt. Weil es bis dahin aber weitergehen muss, hat sie für das Unternehmen Soforthilfe beim Land beantragt und sie wisse, dass Buchhändlerkollegen im Land entsprechende Zahlungen schon erhalten haben. "Aber bei W sind sie wohl noch nicht angekommen."

Das Buchgeschäft hat sich in Erkner in Gewerberäumen der Wohnungsgesellschaft WGE eingemietet. Deren Geschäftsführerin Susanne Branding hofft, dass alle Geschäfte in Erkners Flaniermeile die Krise überstehen – und hat beizeiten gegenzusteuern versucht. "Wir wollen unsere Gewerbemieter halten. Das hat im Moment oberste Priorität", sagt die Geschäftsführerin. Sie berichtet zugleich, das Auswirkungen der Krise sich am Zahlungsverhalten von Wohnungsmietern bislang so gut wie gar nicht abzeichnen. An die Händler dagegen seien noch im März Briefe gegangen, in denen die WGE Optionen aufzeigt. Darin wird unter anderem auf die Homepage der Industrie- und Handelskammer verwiesen, auf der eine Link-Sammlung zu Corona-Hilfen zu finden ist. Die Wohnungsgesellschaft bietet außerdem die Stundung der Kaltmieten an und stellt in Aussicht, dass bei nachgewiesenen Notlagen und nach Besprechung in den Gremien auch Teil-Erlasse ausstehender Zahlungen in Betracht kommen könnten. "Aber bei Stundung trägt man die Zahlungen vor sich her", gibt Susanne Branding zu bedenken und rät Gewerbetreibenden deshalb, zunächst alle Hilfen zu nutzen. "Sie sind ein wichtiger Baustein, dass es sich in Erkner gut leben lässt", heißt es in dem Brief. Viele Reaktionen hätten gezeigt, dass das Schreiben und die Angebote darin bewirken, worauf die WGE nach Worten der Geschäftsfüherin abzielt: den Händlern Halt zu geben.

Um die langfristige Sicherung von Mietverhältnissen geht es gerade auch im Gosener Müggelpark, wo von 30 Geschäften um die 20 derzeit geschlossen sind. Die Geschäftsführung des Einkaufszentrums sei bereit, die Nettokaltmieten für April und Mai auf Antrag zu stunden, berichtet Anka Chilla, die Assistentin des Centermanagements. Vorstellbar sei auch, denen, die offen haben, aber weniger frequentiert sind, mit einer Stundung von 50 Prozent entgegen zu kommen. Nachfragen habe es jedenfalls reichlich gegeben, sagt Anka Chilla, sowohl von kleinen Geschäften als auch von Handelsketten.

Miet-Stundung als Option

Auch im Fürstenwalder Rathauscenter sind etliche Geschäfte geschlossen – neben den Einnahmeausfällen lasten laufende Kosten wie Mietzahlungen auf den Inhabern. "Drei, vier Mieter sind gleich an uns herangetreten", sagt Center-Manager Michael Borrmann. Im persönlichen Gespräch laufe es meist auf eine Stundung der Miete und "eventuell ergänzende Maßnahmen des Staates" hinaus. Um Einnahmeverluste auszugleichen, müsse auch er dann Gespräche mit Banken führen, sagt Borrmann.