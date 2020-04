Neu angestrichen: Der Löschwasserbrunnen an der Spree in Richtung Hangelsberg ist deutlich sichtbar. © Foto: Andreas Schmaltz

Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Das wichtigste bei einem Waldbrand sind Wege und Wasser. Da sind sich Uwe Pietsch-Kropf und Daniel Schulz von der Feuerwehr Fürstenwalde und Stadtforstdirektor Thomas Weber einig. Die drei stehen vor einem Computer der Feuerwehr. Auf dem Bildschirm ist das Geodatenportal des Landesbetriebs Forst zu sehen. Sogleich werden die Daten begutachtet. Wo ist was auf der Karte verzeichnet, wo sind Brunnen, Hydranten und Zufahrtswege zu finden? Sind die Daten aktuell? Bei einem Einsatz muss die Feuerwehr wissen, an welchen Stellen sie im Wald an Wasser kommt.

Brunnen mit Schildern markiert

Zur besseren Übersicht hat der Stadtforst die Löschwasserbrunnen im Fürstenwalder Waldgebiet mit neuen Schildern markiert. "Wir haben an allen Brunnen Schilder aufgestellt und die Karten aktualisiert, damit im Bedarfsfall Wasser zur Verfügung steht", sagt Weber. Zudem wurden die Brunnen zusammen mit der Feuerwehr vor kurzem auf ihre Funktion überprüft. "Wir sind gut vorbereitet", erklärt der Stadtforstdirektor.

Für die Feuerwehr sei bei einem Waldbrand vor allem ein vernünftiger Zugang wichtig. "Uns bringt der beste Wald nichts, wenn wir nicht hineinkommen", sagt Pietsch-Kropf. Die Wasserversorgung im Wald sei immer ein Problem. Wenn der Einsatz nahe der Spree ist, hätten sie Glück. Doch ohne feste Wege ginge es nicht, fügt Schulz hinzu: "Wenn die Wege nicht richtig befestigt sind und wir ständig hin und her fahren müssen, kommen wir bald nicht mehr durch." Wege, die als Rundkurs durch den Wald führten, würden gebraucht.

Ein Problem, das auch beim Stadtforst wohl bekannt ist. "Wir warten jeden Tag auf den Bewilligungsbescheid für Fördermittel des Landes", sagt Weber. Zwei Anträge hat er gestellt. Zum einen sollen neue Löschwasserbrunnen gebohrt und zum anderen die Wege weiter ausgebaut werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung sei abgeschlossen, die Unstimmigkeiten mit der Unteren Naturschutzbehörde seien ausgeräumt. Denn die sehe den Wegausbau als schwerwiegender Eingriff in den Wald, sagt Weber. Die Auflagen für Ausgleichsmaßnahmen würden die Kosten in die Höhe treiben. Thomas Weber hat deshalb auch dem Innenminister Brandenburgs geschrieben. "Es geht nicht gegen Naturschutz", betont er. "Wir wollen mit den Wegen den Wald für die Bevölkerung schützen." Er fordert einen Kompromiss, um die Kosten für den Wegausbau in den Griff zu bekommen.

Jeder ist im Wald willkommen

Fürstenwalde biete mit der Spree, den umliegenden Seen und den Wäldern gerade in Zeiten der coronabedingten Einschränkungen gute Möglichkeiten, dennoch an die frische Luft zu kommen. "In der jetzigen Situation ist jeder im Wald willkommen", sagt Weber. Aber es sei wichtig, kein Feuer zu machen und nicht zu rauchen, appelliert er an die Bevölkerung. Noch sei der Waldboden feucht, doch das könne sich ohne Regen bald ändern. "Das Risiko von Waldbränden ist in den vergangenen Jahren gestiegen", erklärt der Stadtforstchef. Doch auch die Sensibilität gegenüber dem Thema habe zugenommen, auch im zuständigen Ministerium. "Es gibt ein wirklich leistungsfähiges Waldbrandüberwachungssystem in Brandenburg", sagt er. Das sei wichtig, um Brände früh zu erkennen. Nur der Mobilfunkempfang sei verbesserungswürdig.