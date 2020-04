© Foto: Hans Still

Hans Still

Prenden (MOZ) Ganz langsam reißt den Prendenern der Geduldsfaden: Auf den 22. Februar geht inzwischen ein Anfrage von Einwohnern des Ortes zum Stand der geplanten Windkraftanlagen im Windeignungsgebiet 44 zurück. Barbara Klopp fragte damals in der Einwohnerfragestunde öffentlich nach, die Wandlitzer Gemeindevertreter und die Verwaltung saßen zur Sitzung im "Goldenen Löwen" beieinander. Das Anliegen lässt sich klar umreißen: Der Prendener Ortsbeirat möchte, dass die Gemeinde gegen die Errichtung von vier Windkraftanlage eine Klage einreicht. "So wie es ganz selbstverständlich für Klosterfelde getan wurde. Auch wir wollen, dass unsere Interessen geschützt werden", bekräftigt Ortsvorsteher Daniel Stein jüngst bei einem Ortstermin im Dorf.

Anfrage aus dem Februar

Als bedauerlich empfinden Stein und seine Mitstreiter das Ausbleiben einer verbindlichen Antwort von Bürgermeister Oliver Borchert und seiner Verwaltung. Zumal nach der mündlichen Anfrage verbindlich und nachlesbar in schriftlicher Form nachgehakt wurde. "An der Gemarkungsgrenze Biesenthal/Prenden ist ein Kiefernwaldgebiet als Windeignungsgebiet 44 ausgewiesen. Das wird Ihnen bekannt sein. Auch werden Sie wissen, dass dort Brutgebiete seltener Vogelarten wie der Rotmilane und der Schwarzstörche bestehen. Dennoch plant die Stadt Biesenthal den Bau von vier Windenergieanlagen, die über 200 Meter hoch sein sollen", heißt es sinngemäß in der Anfrage. Und wörtlich geht es weiter: "Wir Prendener Bürger treffen uns regelmäßig, um uns über den Sachstand auszutauschen. Im Rahmen dieses Treffens wird der Widerstand gegen den Bau der Anlagen besprochen. Wir sind beunruhigt und sehen durch den Bau eine Beeinträchtigung des Charakters unseres Dorfes als Naherholungsgebiet sowie die Einschränkung der Lebensräume von Menschen und Tieren."

Weil die Gemeinde bereits zum Schutz der Schreiadler ein Klageverfahren gegen den Windenergieanlagenbau in Klosterfelde sowie gegen den Teilflächenplan Wandlitz und Lanke führt, verweist Prenden auf das Prinzip der Gleichbehandlung und regt nun ebenfalls ein Klageverfahren an.

Bei einer Zusammenkunft im Dorf umreißt der Ortschronist Klaus Storde die Stimmung im Dorf. "Wir reden hier über Giganten mit einer Höhe von 245 Metern. Sollten diese errichtet werden, entsteht ein Präzedenzfall. Die Wíndkraftanlagen überragen den Wald, das gab es hier bislang noch nicht. Für uns wäre das ein absoluter Dammbruch. Wobei wir klar sagen, wir sind nicht generell gegen die Windkraft. Aber Wälder zu fällen, um diese Anlagen zu errichten, erscheint uns falsch."

Zudem verweisen die Prendener auf eine Doppelmoral der Verantwortlichen in Biesenthal. Dort rühme man sich mit dem Beinamen Naturpark-Stadt und verweise stolz auf das grüne Refugium im Umfeld, auf die Naturausstattung mit Wald, Seen und intakter Natur. Um aber etwa Geld für den Bau von Sporthallen oder andere kommunale Zwecke ins Stadtsäckel zu holen, würden diese naturnahen Prinzipien über Bord geworfen. "Dann darf plötzlich großflächig gerodet werden", fügt Ortsvorsteher Daniel Stein an.

Um auf die Probleme aufmerksam zu machen, informieren mittlerweile drei große Plakate im Ort zum Sachverhalt. Gefordert wird der Stopp für das Windeignungsgebiet 44. Ein Anliegen, das bei den bisherigen Sitzungen der Regionalräte kaum Interesse fand. "Wir waren in Angermünde vor Ort und haben auf unsere Probleme aufmerksam gemacht, geändert hat sich gar nichts", erinnert Daniel Stein. Er hofft nun auf stärkere Proteste aus dem eigenen Ort und die Unterstützung der Gemeindeverwaltung und der Politik. Und vor allem auf eine Antwort des Bürgermeisters.