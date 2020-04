Matthias Henke

Stechlin Im Zuge des aufgrund der Corona-Krise geltenden Kontaktverbotes sind Restaurantbesuche derzeit ebenso tabu wie Sportveranstaltungen. Auch seitens der Kommunen aktuell oder in absehbarer Zeit geplante Veranstaltungen fallen aus oder stehen auf der Kippe. In der Gemeinde Stechlin hat man sich darüber hinaus für einen drastischen Schritt entschieden.

Unabhängig davon, wie es mit den Kontakteinschränkungen weitergeht, ob Lockerungen in absehbarer Zeit kommen oder nicht, wurden auch die großen Feste im Sommer bereits abgesagt. Das betrifft das für Ende Juni vorgesehene Menzer Waldfest ebenso wie das traditionell Anfang August stattfindende Stechlinsee-Fest in Neuglobsow sowie das Erntedank-Fest Ende September in Dollgow. Bei allen drei handelt es sich um Publikumsmagnete, speziell das Erntedankfest lockt jedes Jahr tausende Besucher an, nicht nur aus dem Norden Oberhavels.

Bereits Ende März habe dazu ein Austausch mit den Verantwortlichen stattgefunden, teilte Bürgermeister Roy Lepschies (WG Heimatverein Dollgower Bürger) mit. Im Ergebnis habe man sich nicht anders entscheiden können, als alle drei Veranstaltungen abzusagen. Hauptgrund sei der finanzielle Aspekt gewesen. Keiner könne sagen, wie sich die Krise in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln werde. Um Veranstaltungen in dieser Größe zu organisieren, müssen die Veranstalter nicht unerheblich in finanzielle Vorleistung gehen. Bleiben die Besucher aus, bedeutet das für die Vereine den wirtschaftlichen Totalschaden. "Was können wir, was können wir nicht? Wen können wir buchen, was würde an Regressforderungen auf uns zukommen, wenn wir dann doch absagen müssen? Auch wenn allen die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, das waren einfach zu viele Unsicherheiten", so Lepschies.

Nun mögen alle Verantwortlichen ihren Fokus auf das kommende Jahr legen, um dann wieder drei hervorragende Veranstaltungen in der Gemeinde Stechlin zu organisieren.