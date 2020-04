Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Seit Dienstag rollen wieder verstärkt Lkw durch Müllrose. Denn auf der Bundesstraße B 87 haben im Bereich der Müllroser Ortsumfahrung mehrmonatige Straßeninstandsetzungsarbeiten begonnen. Und eine Umleitung führt direkt durch den Erholungsort.

Allerdings wird anders als bei früheren Baumaßnahmen nicht der gesamte Umleitungsverkehr durch die Stadt geführt. Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg hat die Bauarbeiten so geplant, dass die B 87 die gesamte Bauzeit über nur halbseitig gesperrt ist. Damit kann ein Teil des Fahrzeugverkehrs – nämlich jener in Fahrtrichtung Beeskow – weiter auf der Bundesstraße an Müllrose vorbei rollen, wenn auch nur einspurig und nur mit Höchsttempo 50. Und das mindert die Verkehrsbelastung in der Stadt deutlich.

Während es in den vergangenen Jahren oft genug vorgekommen ist, dass Bauarbeiten zwar offiziell beginnen und Straßen gesperrt werden, zunächst aber außer rot-weißen Baken und Sperrschildern auf den gesperrten Straßen nichts zu sehen ist, haben die Bauarbeiter auf der B 87 gleich am ersten Sperrtag – also am Dienstag – losgelegt. Morgens um 8.30 Uhr begannen Mitarbeiter der Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG aus dem sächsischen Thiendorf damit, den Asphalt abzufräsen. Zunächst entfernten sie die "Schwarzdecke" auf der südlichen Auffahrt, und zwar in voller Breite. Warum dort zuerst? Die Baufahrzeuge nutzen die gesperrte Auffahrt als Zufahrt zur Straßenbaustelle.

"Auf 5,6 Kilometer Länge fräsen wir hier die Asphaltdeckschicht und die Asphaltbindeschicht ab", erklärte Steffen Richter. Knapp 13 Zentimeter dick sei die Schicht, die auf der Ortsumfahrung zwischen der südlichen Auffahrt und (Kreuzung mit der Landesstraße L 435) und der Kreuzung mit der Landesstraße L 37 (Biegener Straße) entfernt werde. Diese Woche und wahrscheinlich noch Anfang nächster Woche seien seien zwei Kollegen und er damit auf der Richtungsfahrbahn nach Frankfurt beschäftigt. Ist alles abgefräst, kommen die Straßenbauer von der Berger Bau GmbH – das Unternehmen ist Hauptauftragnehmer – und asphaltieren die Richtungsfahrbahn neu. Ist auch das geschafft, wird die gegenüberliegende Fahrbahn abgefräst und erneuert.

Genau 2 Meter breit ist die Schneise, welche die Fräsmaschine vom Typ Wirtgen W210i in die Fahrbahn der Bundesstraße frisst. Benjamin Henzke steuert die Kaltfräsmaschine mit ruhiger Hand. Schnurgerade zieht die W210i ihre Bahn. Was die Frästrommeln unten wegschneiden, wird über ein Förderband nach oben transportiert und auf die Ladefläche eines Lasters geworfen. Ein Lkw nach dem anderen wird mit Fräsgut befüllt. Und während die Fräse sich bereits seit Stunden Meter um Meter vorarbeitet, sind zur Mittagszeit ein paar Kilometer weiter nördlich die Mitarbeiter der VBS Verkehrstechnik GmbH aus Frankfurt noch dabei, die letzten Baken aufzustellen.

Bauarbeiten bis zum 17. Juli

Voraussichtlich bis zum 17. Juli werden die Instandsetzungsarbeiten auf der Ortsumfahrung dauern. Damit sich der Fahrzeugverkehr in Müllrose während dieser Zeit nicht allzu sehr staut, hat der Landesbetrieb Straßenwesen im Stadtgebiet an drei Kreuzungen zusätzliche Ampelanlagen, die in ihrem Betrieb aufeinander abgestimmt sind, aufstellen lassen. Das wird noch bedeutungsvoller sein in der Zeit nach den Osterferien, in welcher der Verkehr erwartungsgemäß stärker wird.

Eine der drei Ampelanlagen steht an der Kreuzung Beeskower/Mixdorfer Straße. Diese wird auch nach Abschluss der Arbeiten auf der B 87 gebraucht, denn: Dann will der Landesbetrieb dort endlich die zerstörte Kurve instand setzen lassen.