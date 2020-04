Freut sich über die neuen Studienmöglichkeiten: Jannis Schwanemann will auch in der Corona-Krise helfen. Das wird ihm durch das digitale Lehrangebot der MHB erleichtert.Fotos (3): privat © Foto: privat

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Der Schreibtisch vor der heimischen Bücherwand dient Prof. Dr. Andreas Winkelmann derzeit als Pult für seine Anatomie-Vorlesungen, die er an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin hält. Denn anders als an anderen Hochschulen in ganz Deutschland haben an der MHB bereits in der vergangenen Woche wieder die Vorlesungen begonnen.

Doch statt im Hörsaal den Vorträgen der Professoren zu lauschen, sitzen die aktuell 491 Studierenden, darunter 308 Medizinstudenten, zu Hause oder anderswo vor ihren Laptops oder Computern und folgen dort den Vorlesungen und Seminaren. Denn die MHB hat angesichts der Corona-Krise den kompletten Stundenplan auf digitales Lernen umgestellt. Zwei Wochen vor Semesterbeginn wurde Lehrenden und Studierenden diese Umstellung angekündigt, berichtet Jacqueline May, die an der MHB das Dezernat für Studium und Lehre leitet. Tag und Nacht hatte die 49-Jährige zuvor mit ihrem Team geackert, damit der virtuelle Unterricht pünktlich mit dem gesamten Stundenplan an den Start gehen konnte.

Interaktives Lernen

Ihr ist es wichtig, dass es sich bei dem Angebot nicht um ein reines E-Learning handelt, sondern interaktives Lernen angeboten wird, das jeder nutzen kann. Die Seminar- oder Gruppensprecher erhalten die Zugangsdaten. "Die Studenten brauchen den Kontakt und können sich auf diese Weise auch zu virtuellen Kaffeepausen verabreden." Sowohl den Studenten, als auch den Dozenten wurden im Vorfeld Hilfen angeboten und praktische Tipps gegeben, wie sie diese Umstellung schaffen können. "Es gab Schulungsangebote und bei Bedarf werden unsere Lehrkräfte persönlich betreut, auch jetzt noch nach Semesterbeginn", so May.

Aber viele Dozenten haben bereits Erfahrungen mit dem digitalen Unterrichten sammeln können. Denn vor zwei Jahren wurde ein spezielles Videokonferenzsystem angeschafft, dass einen dezentralen Unterricht ermöglicht, wenn die Studenten vom siebten bis neunten Semester auf sieben Klinik-Standorte im Land Brandenburg verteilt sind. "Das war unser Vorteil", freut sich Andreas Winkelmann. Neben dem heimischen Schreibtisch nutzt er auch das Angebot der MHB, in den leeren Seminarräumen seine virtuelle Vorlesung zu halten. Denn nicht alle Dozenten sind bereit, den Studierenden Einblicke in ihr Zuhause zu geben. Winkelmann hat damit kein Problem. Mit der Kamera am Computer, Headset oder einer speziellen Webcam, die er für das Mikroskop nutzt, ist Winkelmann für die digitale Lehre gut ausgestattet. Doch anders als bisher, als an den Videokonferenzen nur rund sieben bis acht Studenten teilnahmen, die alle in einem Raum saßen, sind es jetzt bis zu 24, die über ganz Deutschland verteilt sind. Die Vorlesungen und Seminare finden dabei zu den im Stundenplan vorgegeben Zeiten statt. Da das Konferenz-Programm aber auch die Möglichkeit einer Aufzeichnung der Veranstaltung bietet, kann diese auch im Nachhinein zur Verfügung gestellt werden.

Das ist besonders für jene Studenten interessant, die während der Corona-Krise als Helfer im Einsatz sind. Von der MHB seien das mehr als 200, die auch an ihren jeweiligen Heimatorten in Krankenhäusern oder Gesundheitsämtern helfen, berichtet Jacqueline May. "Die Online-Lehre ermöglicht uns Studierenden eine flexible Fortführung unseres Studiums beispielsweise von zu Hause aus oder aus dem Pausenraum im Krankenhaus", findet Jannis Schwanemann, lobende Worte. Der 23-jährige Medizinstudent im fünften Semester hat als studentischer Mitarbeiter an der Umsetzung des Alternativ-Angebots während der Corona-Krise mitgearbeitet. "Viele meiner Mitstudierenden engagieren sich in Praxen und Krankenhäusern und können so weiterhin an der Lehre teilnehmen", so Schwanemann, der aktuell noch bei seinen Eltern in Cuxhaven ist.

Das Feedback zu dem virtuellen Lernen sei sehr gut, berichtet Jaqueline May. "Besser als erwartet." Der Informationsfluss sei intensiver und die Zusammenarbeit mit den Dozenten enger und dadurch weniger anonym, hat die 49-Jährige beobachtet. "Die hohe Qualität der Online-Lehre hat uns sehr beeindruckt. Das einzige Problem stellt die stellenweise niedrige Breitbandgeschwindigkeit einzelner Teilnehmer dar", so das Urteil von Schwanemann.

Interaktion in kleinen Gruppen

Dozent Andreas Winkelmann hat in solchen Momenten beobachtet, dass dann die Studenten lediglich den Ton angeschaltet lassen und die Videoübertragung aus ihrer Richtung deaktivieren, um eine bessere Übertragungsqualität zu erhalten. "Dann spricht man quasi ins Nichts hinein, sieht wenig Gesichtsausdrücke", so der 57-Jährige Mediziner, der seit 2015 an der MHB unterrichtet. Zudem werde die Rückmeldung schwieriger, umso größer die Gruppe werde. Für direkte Reaktionen gibt es für die Teilnehmer einen Knopf für ein Hand-heben-Signal. Oder im Chat können anschließend Fragen gestellt werden. "In kleinen Gruppen aber entsteht Interaktion", freut sich Winkelmann, der begonnen hat, kleine Filme für die Studenten zu drehen, um so zusätzliche Materialien anzubieten.

Praktische Übungen

Zugleich könne er so praktische Lehranteile ausgleichen. May berichtet zudem von Anleitungen als Ersatz für praktische Übungen oder Tutorien, welche die Studenten statt mit Patienten nun mit Familienmitgliedern oder WG-Bewohnern ausprobieren können. Mit anderen Dozenten tauscht sich Andreas Winkelmann über die vielfältigen technischen Möglichkeiten aus. Ihm fehle es in seiner Anatomie-Vorlesung aber, spontan einmal etwas am Skelett oder Modell zu zeigen, so Winkelmann, der sich auf Dauer nicht vorstellen kann, nur auf diese Weise zu unterrichten. "Anatomie ist ein Fach, in dem es darum geht einen dreidimensionalen Körper zu verstehen und nicht nur über Bilder." Doch in der derzeitigen Situation sei es ein Glück, dass die MHB solch ein System habe, so der Mediziner.

Das sehen auch Jacqueline May und Jannis Schwanemann so: "Die aktuelle Entwicklung sehe ich als Chance, um digitale Inhalte auszuprobieren und somit auch langfristig unseren Studiengang weiterzuentwickeln." Der Prüfungsausschuss der MHB hat derweil beschlossen, die Mithilfe der Studenten während der Corona-Krise als Praxisanteil anzuerkennen.