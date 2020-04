Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Im November 2020, so verspricht es das Bauschild, soll die Sanierung der Friedrich-Engels-Straße beendet sein. Das stimmt so nicht mehr. Am Dienstag nach Ostern wurde die letzte fehlende Markierung auf die neue Asphaltpiste aufgetragen und die Straße für den Verkehr freigegeben.

Für knapp eine Million Euro hat die Stadt die ehemals vierspurige Magistrale des DDR-Neubaugebiets am Waldrand auf halber Breite saniert.

Zu Zeiten vor der Corona-Pandemie hätte die Stadt sicher offiziell zur Straßeneinweihung eingeladen und die sanierte Piste stolz mit einem feierlichen Banddurchschnitt freigegeben. Doch angesichts der dringenden Empfehlung an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und Kontakte auf ein notwendiges Maß zu beschränken, verlief die Abnahme der Straße ohne großes Aufsehen nur mit einer Handvoll Bauverantwortlichen. Kurzerhand wurde die Verkehrsfreigabe festgelegt, sobald die noch unvollständige Mittelmarkierung aufgebracht sei. Seit Dienstag ist es soweit. Angesichts des deutlich geringeren Stadtverkehrs seit den Einschränkungen zur Corona-Eindämmung war die Straße aber auch nach ihrer Freigabe nicht viel mehr befahren als zu Baustellenzeiten.

Bauzeit sieben Monate kürzer

Nachdem der Linienbus-Verkehr bereits seit Jahresbeginn die Baustelle passieren durfte und seit vergangener Woche die hintere Zufahrt zum Netto-Markt und dem Ärztehaus freigegeben war, ist die Straße seit heute wieder komplett frei.

Die vorsichtige Bauzeitenplanung bis November war der Annahme geschuldet, dass die komplette Bepflanzung und Begrünung erst im Herbst erfolgen kann. Doch der Komplettausfall des Winters machte es möglich, das straßenbegleitende Grün schon im Frühjahr anzulegen.

Die neue, zweispurige Fahrbahn wird gesäumt von neuer Straßenbeleuchtung mit LED- Lampen und einem Entwässerungsgraben, der Regenwasser künftig versickern lassen soll. Nur noch bei Starkregen erfolgt ein Überlauf in die Regenwasser-Kanalisation Richtung Wasserturm.

Der verbliebene Rest der alten Straße soll möglichst zeitnah ebenfalls verschwinden. Die Firma Leipa wird die ausgediente Straßenhälfte als Ausgleich für ihre Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau der Papiermaschine 5 entsiegeln und begrünen lassen.