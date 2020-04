Simone Weber

Friesack/Damm Ihre Leidenschaft für das Töpfern entdeckte Nicole Willmann erst über Umwege. Seit fünf Jahren stellt die Autodidaktin in ihrer Werkstatt "Keramik vom Rhinkanal" im Friesacker Ortsteil Damm individuelle Gebrauchskeramik her.

Nach ihrer Tätigkeit in einer Tierarztpraxis in Neuruppin machte sich Willmann 2005 als Tierärztin mit eigener Praxis in Friesack selbstständig. "Die Region hier ist relativ strukturschwach. Und als im Jahr 2013 private und gesundheitliche Gründe zusammen trafen, entschied ich mich, die Praxis aufzugeben", erzählt Nicole Willmann, die mit dem Töpfern ihre nächste Leidenschaft und ihren zweiten Beruf fand. "Mit dem traditionsreichen Handwerk des Töpferns hatte ich zuvor nichts zu tun. Als mich eine Freundin in eine Töpferei mitnahm, war mein Interesse für die handwerkliche Fertigung von Keramik geweckt. Über Ebay kaufte ich mir meine erste Töpferscheibe und legte, mit Unterstützung befreundeter Keramiker, als Autodidaktin los und meldete im Jahr 2015 mein Gewerbe an." Immer wieder schaute sie erfahrenen Töpferinnen, die sie auf Märkten kennenlernte, in ihren Werkstätten über die Schulter und sammelte so immer mehr Erfahrungen. Im nahen Haage betreibt Julia Striefler ihre Keramikwerkstatt.

Den Ton kauft Nicole Willmann – gleich palettenweise – verarbeitungsfertig im Westerwald. "Ton ist ein fantastisches Material, mit dem sich allerlei fertigen lässt. Ich möchte vor allem Produkte herstellen, die man auch benutzen kann", so die Töpferin. Ihre Gebrauchskeramik wie Teller, Schüsseln, Tassen, Krüge und Vasen verkauft Willmann vor allem auf Töpfermärkten, so etwa in Tangermünde, Brandenburg/Havel, Magdeburg, Greifswald und Leipzig. Zwischen Mai und Oktober ist sie so jedes zweites Wochenende auf insgesamt zirka 18 Töpfermärkten vor allem in Ostdeutschland unterwegs. Auch in einem Café einer befreundeten Töpferin in Kampehl und im Potsdamer Café "Kleines Glück" am Bassinplatz kann man die "Keramik vom Rhinkanal" kaufen. "In unserer strukturschwachen Region ist es nicht einfach, handwerkliche Produkte in erforderlicher Stückzahl zu verkaufen", so Nicole Willmann. "Feste Öffnungszeiten hier in der Werkstatt habe ich nicht. Aber hier gibt es einen kleinen Ausstellungsraum, und Interessierte sowie Kunden können mich nach kurzer Terminvereinbarung gern jederzeit besuchen."

Ihre Frühlingsausstellung zum bundesweiten "Tag der offenen Töpferei", an dem sich die Töpferinnung Berlin-Brandenburg mit ihren über 50 Mitgliedern an jedem zweiten Wochenende im März beteiligt, fiel in die Zeit der beginnenden Corona-Pandemie. "Der Aktionstag stand auf der Kippe, und so hatte ich keine spezielle Werbung für dieses Wochenende gemacht. Aber ein paar Stammkunden und Besucher aus Brandenburg, Magdeburg und Berlin und auch das Landesfernsehen schauten vorbei", so Willmann weiter. Zum Ausgleich lädt die Töpferin zu einer Sommerausstellung im Juli in ihre Werkstatt ein und freut sich dann auf viele Besucher.

Auf Grund des Coronavirus wurden auch vier bis Pfingsten geplante Märkte, an denen die Töpferin sich beteiligen wollte, auf Spätsommer und Herbst verschoben. Der erste Markt wäre im Mai in Friedrichsmoor bei Schwerin gewesen.

Die "Keramik vom Rhinkanal" von Nicole Willmann kann man online über www.keramikvomrhinkanal.de bestellen. Unter 0173/9339934 kann man auch einen Werkstattbesuch im Friesacker Ortsteil Damm vereinbaren. Ein Tag der offenen Tür mit einer Sommerausstellung ist derzeit für den 4./5. Juli geplant.