Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Beißender Qualm zog am frühen Mittwochmorgen über die Häuser der Virchowstraße in Neuruppin. Hohe Flammen schlugen aus einem Hinterhof in der Scharländerstraße. Um 6. 18 Uhr war die Feuerwehr in Neuruppin alarmiert worden. Ihnen zu Hilfe kam auch die Freiwillige Feuerwehr Bechlin. Insgesamt waren 36 Kameraden mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Auch Polizei und Rettungsdienst war vor Ort.

Laut Einatzleiter Reinhard Jachnik brannte ein Nebengelass in voller Ausdehnung. "Menschen kamen nicht zu Schaden", so der Feuerwehrmann. Die Bewohner der Häuser standen zum Teil noch in Nachtzeug vor der Tür und sahen den Arbeiten der Feuerwehr zu. Diese löschte auch von der Drehleiter den Brand des Schuppens im Hinterhof.

Kurz vor sieben Uhr war der Brand gelöscht und die Kameraden nur noch mit der Restablöschung beschäftigt.