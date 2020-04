BRAWO

Brandenburg an der Havel Skadi ist ein anspruchsvolles Weimeraner-Mix-Mädchen. Sie ist anfangs recht schüchtern, hat sie sich jedoch an ihren Dosenöffner gewöhnt, ist sie ein kleiner Traum. Aufgrund ihrer Rasse benötigt sie ausnahmslos artgerechte und geistige Auslastung, denn Unterforderung quittiert sie lautstark. Der Weg zur Ausgeglichenheit führt also über tägliche Nasen- und Kopfarbeit. Für die Vermittlung von Skadi wird daher Rassekenntnis vorausgesetzt. Denn: Der Bewegungsdrang und die Intelligenz dieser anspruchsvollen Hunderasse darf nicht unterschätzt werden. Skadi möchte ihrem neuen Wegbegleiter vertrauen können und baut eine enge Beziehung auf.

Sie ist bedingt sozialverträglich, geimpft und trägt einen Chip.

Tierheim Caasmannstr.:

03381/304140