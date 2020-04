hw

Hohen Neuendorf (moz) Die Stadtfraktion der Linken in Hohen Neuendorf fordert, dass Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung in eine Kita geben müssen, genauso von der Beitragspflicht für Kita und Hort befreit werden wie Eltern, die ihre Kinder momentan zu Hause betreuen.

"Kaum jemand schickt sein Kind gern in die Notbetreuung", teilt der Fraktionsvorsitzende Lukas Lüdtke zur Begründung mit. "Es sind die Eltern, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Supermärkten arbeiten und somit den Laden am Laufen halten."

Derzeit betreffe das in der Stadt Hohen Neuendorf 160 Kinder und ihre Eltern. "Warme Worte, Klatschen vom Balkon oder Flashmob-Aktionen im Internet sind ermutigende Zeichen von Solidarität, doch es bedarf auch konkreter Maßnahmen", so Lüdtke. Der Verzicht auf Beiträge müsse den freien Trägern teilweise von der Stadt kompensiert werden.

Die Linke fordert außerdem die Möglichkeit einer Mietstundung für Gewerbetreibende und für Privatleute in kommunalen Immobilien, wenn ihre momentane Situation dies erforderlich mache.