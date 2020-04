Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) hat sich in einer Oster-Rundmail vom 9. April bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bedankt, die sich während der Krisenzeit in ihrer Arbeit auf die neue Situation flexibel und hilfsbereit eingestellt haben und dort anpacken, wo es nötig ist.

Damit würden sie dem "öffentlichen Dienst" gerade alle Ehre erweisen. Was diese Mitarbeiter gerade leisteten, werde er nicht vergessen. Und er fügt hinzu: "Ich und wir werden aber auch nicht vergessen, wer sich nicht in diese Liste einreiht." Wilke, dem bislang ein gutes und transparentes Krisenmanagement bescheinigt wird, muss sich nun Kritik anhören. Mitarbeiter der Verwaltung, insbesondere Mitarbeiterinnen, sehen in Wilkes Aufforderung sich "einzureihen" eine "Nötigung". Sie wollen sich dazu jedoch namentlich öffentlich nicht äußern. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Möckel dagegen sagt: "Ich finde, dieser Satz ist nicht klug gewählt. Wenn ein Dienstvorgesetzter sich für eine solche Formulierung entscheidet, muss er einkalkulieren, dass er als eine Drohung verstanden werden könnte." Dies sei ein Kommunikationsstil, der nicht "zu uns passt", ergänzt Möckel. Der bessere Weg sei, Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung, die jetzt zuhause seien, konkrete Angebote für andere Arbeiten zu machen oder Regelungen für Kurzarbeit auch im öffentlichen Dienst vorzuschlagen und zu vereinbaren.

"Das ist nicht ganz leicht"

"Ich halte den Satz vom OB in so einer Rundmail für eher unglücklich. So etwas gehört meines Erachtens eher in ein persönliches Gespräch mit den Betreffenden", meint Alena Karaschinski, Kreisvorsitzende der Grünen. Aus eigenem Erleben wisse sie, dass es in jeder Institution in Krisen- und Ausnahmesituationen zu allen denkbaren menschlichen Reaktionen komme. Da würden sich plötzlich menschliche oder charakterliche Abgründe auftun, die tief enttäuschen und Vertrauen zerstören könnten. "Damit muss man umgehen, insbesondere als Führungskraft", betont Alena Karaschinski.

Stefan Große-Boymann, Musiker im Staatsorchester, unterstützt derzeit freiwillig die Arbeit der Mitarbeiter im Ordnungsamt und geht bzw. fährt mit ihnen auf Streife. "Der Satz von Oberbürgermeister Wilke ist nicht sehr glücklich", betont das Mitglied im Orchestervorstand. Man könne ihn auch als eine Drohung verstehen. Er könne durchaus verstehen, dass sich einige Mitarbeiter des Staatsorchesters Aufgaben, wie Streife zu gehen, persönlich nicht zutrauten. Aus eigener Erfahrung könne er sagen: "Das ist nicht ganz leicht."