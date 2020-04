Volkmar Ernst

Neuholland (MOZ) Der Neuholländer Autor Lothar Köhn sorgt mit seinem Krimi "Das Tumortribunal" für spannende und zugleich amüsante Unterhaltung.

Er kann’s nicht lassen, zumindest kann Lothar Köhn, der in Neuholland wohnt und lebt, nicht stillsitzen. "Warum auch?" beantwortet er die Frage ebenso schnell und überzeugt. "Wenn ich erst tot bin, dann habe ich alle Zeit der Welt. Aber ich habe keine Zeit mehr, etwas anzufertigen, das ich den Menschen hinterlassen kann." Eine durchaus verständliche Herangehensweise, die der Universalkünstler nun mit einem Roman erweitert. Denn ein Unbekannter ist Köhn schon lange nicht mehr. Als Holzbildhauer hat er für die Kirche in Neuholland einen neuen Altar angefertigt. Ende des vergangenen Jahres hat er sein Grundstück nebst Atelier zu einer Werft umfunktioniert. Ein Wikingerschiff soll entstehen, das auf den Kanälen von Liebenwalde in See sticht.

Als Serienkiller unterwegs

Nun hat sich Lothar Köhn mit "Das Tumortribunal" an einem Krimi versucht. Eigentlich steht er als Autor eher auf historische Themen, wie er verrät. Doch aus dem biederen Dr. Freising einen Massenmörder zu machen, scheint Köhn viel Freude bereitet zu haben. Und es amüsiert die Leser gleichermaßen, den an einem irreparablen Hirntumor erkrankten Berliner bei seiner Odyssee durch Europa zu den Orten der Hinrichtungen von richtigen Bösewichten zu begleiten. Das Buch ist keine Aufforderung zur Selbstjustiz, aber es bedient all jene Leser, die durchaus schon einmal die Grundsätze unseres Rechtssystems hinterfragt haben, ohne das System selbst infrage zu stellen. Der Reiz beim Lesen entsteht dadurch, dass der Tumor Freising einen Rachefeldzug unternehmen lässt, den sich jeder in Gedanken schon einmal vorgenommen hat, der in der Realität jedoch schon daran scheitert, nicht die geringste Ahnung davon zu haben, wie jemand Verbindungen ins Verbrechermilieu aufnimmt.

Lothar Köhn: "Das Tumortribunal – Die Geschichte einer zwanghaften Odyssee", 304 Seiten, 10 Euro Verlag: BoD, Books on Demand, Norderstedt, ISBN: 978-3-748115700.