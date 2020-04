Bernhardt Rengert

Brandenburg Mit seinem Buch "Die Kunst des lässigen Anstands" hatte uns Alexander von Schönburg erst kürzlich eines Besseren - oder zumindest doch über die Vorzüge eines gepflegteren Umgangs miteinander belehrt. Mit "Der grüne Hedonist" legt er jetzt gewissermaßen nach. Der Untertitel "Wie man stilvoll den Planeten rettet" lässt Großes erwarten. Und um es vorweg zu nehmen, es ist wieder ein herrlich selbstironisches, im gewohnt interessanten, dabei stets etwas ausschweifenden und dennoch faktenreichen Plauderton verfasstes Buch geworden – ein echter Schönburg eben! Er selbst nennt es einen großangelegten Selbstversuch, denn natürlich sei ihm klar, dass man als Einzelner nicht die Welt retten könne. Eher ginge es ihm um bewussten Verzicht, aber wenn, dann bitte mit Stil. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass er uns den Reitsport als ökologischste Sportart ans Herz legt und zugleich vor den Gefahren des "Fuchsjagd" genannten Querfeldeinreitens warnt. Offenbar ist seine Zielgruppe die gehobene Mittelschicht oder mindestens verarmender Adel. Sei´s drum, schon das im Titel verwandte "Hedonist" wird ja meist abwertend begriffen und bezeichnet umgangssprachlich eher einen Menschen, der einen nur an seinen momentanen Genüssen orientierten, egoistischen Lebensstil pflegt. Das Erstaunliche daran; Schönburg vermag dem nicht etwas sondern sogar sehr viel Positives im Sinne der weltweiten Erreichung grüner Umweltziele abzugewinnen! Die in seinem Buch konsequent verfolgte Grundthese ist dabei kaum von der Hand zu weisen. Er ist überzeugt, dass ökologisches Handeln und Konsumverzicht auf Dauer nur durchsetzbar sind, wenn sie nicht mit Angst sondern mit bewusster Steigerung der Lebenslust verknüpft werden. Auf sich bezogen hat Schönburg mit diesem Selbstversuch seinen Weg gefunden. Überschaubar gegliedert lässt er seine Leser an den Auswirkungen für alle relevanten Lebensbereiche teilhaben und beweist - jeder kann da etwas tun! Er muss nur seinen eigenen Weg finden und das kann richtig Spaß machen. Da ist selbst Zuhören ein echtes Vergnügen. Und genau das bereitet die von Oliver E. Schönfeld gelesene Hörbuchfassung auf jeden Fall.

Hörbuch; Alexander von Schönburg: Der grüne Hedonist – wie man stilvoll den Planeten rettet, gelesen von Oliver E. Schönfeld, 4 CDs (ca. 295 min), Hörbuch Hamburg 2020, ISBN 978-3-806952.