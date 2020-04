Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Von Juni an kommt es bis voraussichtlich Dezember für Bahnfahrer zu Einschränkungen bei der Fahrt mit dem Prignitzexpress.

"Mit der neuen Brücke über den Seedamm bei Neuruppin machen alle einen guten Fang." Mit diesem Slogan bewirbt die Deutsche Bahn (DB) die Bauarbeiten an der in die Jahre gekommenen Seedammbrücke in der Fontanestadt. Bereits ab 1. Juni beginnen die Einschränkungen.

Ab diesem Zeitpunkt wird die Landstraße 167 halbseitig gesperrt, damit die Abwasserdruckleitung auf dem Seedamm umverlegt werden kann, um Baufreiheit zu schaffen. Außerdem wird gleichzeitig ein Behelfsbahnsteig mit Bushaltestelle vor dem Seedamm, aus Richtung Kremmen, errichtet. Mit diesem Bau sollen laut der DB für die Bahnfahrer die Einschränkungen während der halbjährigen Bauarbeiten so gering wie möglich gehalten werden. Denn mithilfe des Behelfsbahnsteiges können die Züge bis direkt vor die Baustelle fahren und enden nicht am Bahnhof zuvor.

Für den Bau des Ersatzbahnsteiges müssen die Fahrten des Regionalexpress 6 vom 13. Juni ab 22 Uhr bis 18. Juni zwischen Neuruppin West und Kremmen ausfallen. Ersatzweise fahren Busse. Vom 19. Juni bis voraussichtlich 19. November verkehren dann zwischen dem neuen Haltepunkt Neuruppin Seedamm und dem Bahnhof Neuruppin West ebenfalls Busse. Die Züge des RE 6 enden aus Berlin kommend am Halt Seedamm und fahren von dort zurück. Aus Richtung Wittstock ist der letzte Zughalt Neuruppin West. Von dort fahren die Züge wieder in Richtung Wittenberge zurück.

Diese Einschränkungen sind notwendig, weil die östliche Brücke des Seedamms komplett erneuert wird und am westlich gelegenen Bauwerk Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden. Zusätzlich werden im Herbst zwischen Neuruppin und Kremmen laut DB mehrere Durchlässe erneuert. Für letztere Arbeiten fallen vom 20. November bis 12. Dezember erneut die Züge des RE 6 zwischen Neuruppin West und Kremmen aus. Als Ersatz verkehren zu dieser Zeit Busse.

Für die Autofahrer kommt es zudem voraussichtlich Ende Oktober zu Beeinträchtigungen, wenn die neue Brücke auf dem Seedamm eingehoben wird. Dann soll die L 167 für ein bis zwei Tage nach Auskunft der Bahn sogar voll gesperrt werden.