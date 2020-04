Tilman Trebs

Borgsdorf (MOZ) Einen Tresor haben Einbrecher am Dienstag aus einem Wohnhaus an der Veltener Straße in Borgsdorf gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 7 und 17 Uhr. Die Einbrecher hatten zunächst eine Terrassentür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Im Tresor befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Mittwoch. Der Gesamtschaden wurde zunächst auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt.