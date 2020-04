Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Eigentlich wäre Olaf Maltzahn an den Wochenenden gerade mit seinem DJ-Player Denon MCX 8000 auf zahlreichen Partys, Hochzeiten und Geburtstagen als DJ "Mister Delirious" unterwegs. Doch auch ihm hat das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für den 49-Jährigen jedoch kein Grund, die Anlage auszudrehen. Er hat seine zehn Quadratmeter große Küche kurzerhand zur Party-Zentrale erklärt und feiert nun mindestens einmal pro Woche per Live-Stream mit den Brandenburgern.

Bis zu vier Stunden dauern seine Partys, während der Maltzahn seine Handykamera nutzt, um seine Musik über die sozialen Medien und auf dem Video-Portal Twitch zu streamen. Die Nutzer haben dabei einerseits die Möglichkeit, ihn beim Auflegen zu sehen, können über die Kommentarfunktion aber auch Musikwünsche äußern.

Tausende Audiodateien hält "Mr. Delirious" bereit, bis zu vier Titel kann er mit seiner Technik gleichzeitig ablaufen lassen. Dazu sind etliche Soundeffekte möglich. "Der Kreativität sind praktisch keine Grenzen gesetzt und das macht mir dann einfach mega Spaß", so Maltzahn, der hauptberuflich zwar als Servicetechniker für Gleisbaumaschinen ganz Ostdeutschland unterwegs ist, sich in der Region seit 1982 aber als DJ einen Namen gemacht hat. "Angefangen hat das Ganze schon zu Schulzeiten, 1982. Da habe ich die Schuldiskos an der damaligen ‚Juri-Gagarin POS’ zusammen mit Klassenkameraden übernommen. Dann ging es kurze Zeit später mit dem ‚Holiday POP Project’ zusammen mit DJ Maikel B. weiter und als ich 18 war, besuchte ich den Lehrgang zur Ausbildung zum staatlich geprüften Schallplattenunterhalter der DDR im Stadtkabinett für Kulturarbeit. Das war ja damals noch Pflicht, wenn man auflegen wollte", erinnert sich Maltzahn, den jüngere Brandenburger vor allem aus "Manhattan-Zeiten" kennen. "Ich war dort so ziemlich von Anfang bis Ende dabei. Unter anderem mit Burkhard Kadenbach als Eternal DJ Team", so der 49-Jährige weiter.

Die Idee, seine Musik von Zuhause zu streamen und so mit den Brandenburgern zu feiern, kam ihm am "anstandslosen Donnerstag", ein Livestream des bekannten DJ Duos "Anstandslos und Durchgeknallt". "Schon vor Corona habe ich das ‚BackeBackeKuchen-Video’ beim Weihnachtskuchenbacken meiner Familie mit einem Remix des originalen Kinderliedes hinterlegt. Auf den sozialen Medien bekam das Video schnell viele Likes und so war die Idee des Livestreams bereits im Dezember 2019 geboren. Also einfach das Handy aufs Stativ, ran an die Konsole und los gings mit den Küchenpartys", berichtet der Diskjockey, dessen Idee gut ankommt. Pro Auftritt verfolgen einige Hundert Partyfans den DJ beim Auflegen, bei seinem Oster-Auftritt waren bis zu 63 Zuhörer gleichzeitig aktiv.

"Die Geschmäcker der Brandenburger sind jedoch sehr verschieden, weshalb ich meist versuche möglichst viele Stilrichtungen zu erreichen. Meistens hat sich dann doch aber herauskristallisiert, das nicht unbedingt die neuesten Hits, die sowieso den ganzen Tag im Radio laufen, der Renner sind, sondern eher die Klassiker und Alltime-Favorites aus den Clubs und Discotheken. Eben Musik die Spaß macht, gute Laune bringt und für ein paar Stunden den momentan doch ohnehin sehr abgewandelten Alltag vergessen lässt." Auch deshalb ist Maltzahn "guter Hoffnung", dass sich die Zuhörerzahl "noch entwickeln lässt" und sich "für die Dauer der derzeitigen, berechtigten Einschränkungen, ein bisschen Spaß unter die Zuschauer bringen lässt".

Wer zu "Mr. Delirious" nächstem Auftritt feiern möchte, hat schon am kommenden Samstag, 18. April, auf www.twitch.tv/dj_mrdeliriousdie Chance dazu. Von 18-22 Uhr plant Maltzahn aufzulegen. Spontane Auftritt in der Woche schließt er jedoch nicht aus. Außerdem ist hier der Stream seines Oster-Auftritts jederzeit abrufbar.