Potsdam (dpa) Mit großer Mehrheit haben sich die Fraktionen im Brandenburger Landtag für ein Notlagegesetz ausgesprochen, das die Kommunalparlamente in der Corona-Krise handlungsfähig machen soll.

Weil viele Sitzungen der Gemeindevertretungen und Kreistage wegen der Kontaktbeschränkungen ausfallen, sollen Beschlüsse auch in Video- und Telefonkonferenzen oder in schriftlichen Verfahren gefasst werden können.

Mit Ausnahme der AfD sprachen sich die Redner aller Fraktionen für diese bis zum 30. Juni befristete Not-Verordnung aus. Der Landtag wollte am Nachmittag abschließend über das Notlagegesetz abstimmen, das bereits in der kommenden Woche gelten soll.

Der AfD-Abgeordnete Daniel Freiherr von Lützow erklärte dagegen, diese weitreichende Verordnung sei nicht notwendig. "Die Gemeindevertretungen können ohne weiteres zusammenkommen und viele tagen auch", meinte er. Für die Einführung von Video- und Telefonkonferenzen forderte die AfD in einem Entschließungsantrag eine entsprechende Änderung der Kommunalverfassung.

Dagegen erklärte Innenminister Michael Stübgen (CDU), die Ausnahme-Regelungen sollten in der aktuellen Notlage ausdrücklich nur vorübergehend gelten. "Wir wollen so schnell wie möglich zu Präsenzsitzungen der Parlamente in der Öffentlichkeit zurückkehren", betonte er.