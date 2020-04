GZ

Bergsdorf (MOZ) Sämtliche 44 Scheiben eines ehemaligen Melkstalls am Zehdenicker Weg in Bergsdorf sind am Wochenende von Unbekannten eingeschlagen worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, stiegen die Täter anschließend durch ein Fenster in das Gebäude ein und randalierten dort weiter. In der Halle gelagerte landwirtschaftliche Technik sei allerdings verschont worden.

Den Schaden am Gebäude gab die Polizei am Mittwoch mit rund 500 Euro an.