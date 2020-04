René Wernitz

Rathenow (MOZ) Am 16. April 1945 war die Ostfront noch mehr als 100 Kilometer vom bis dahin weitestgehend unzerstört gebliebenen Rathenow entfernt. Nun begann die Schlacht um Berlin.

Die Reichshauptstadt wurde bis 25. April durch sowjetische Truppen vollständig eingeschlossen. Auf Rathenow hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits die 47. Armee zubewegt. Die strategische Bedeutung der damals rund 30.000 Einwohner zählenden Stadt nahe des Elb-Havel-Winkels bestand für die Verteidiger darin, die Flucht deutscher Truppen nach Westen zu decken. Ziel war das 25 Kilometer entfernte und bereits von US-Amerikanern eroberte Tangermünde hinter der Elbe. Die Kampfhandlungen begannen am Morgen des 25. April und dauerten bis zum 6. Mai. "Über 400 Einwohner starben, die Ost-West-Achse der Stadt wurde fast völlig zerstört, 90 Prozent der Innenstadt lag in Schutt und Asche. Die Gesamtzerstörung lag bei 70 Prozent", wie es in der Stadtchronik auf www.rathenow.de heißt.