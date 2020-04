OGA

Friedrichsthal (MOZ) Altmetalle in unbekannter Menge sind am Osterwochenende von einem Firmengelände an der Friedrichsthaler Chaussee gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter zuvor einen Schrottcontainer aufgebrochen und sich daraus dann bedient. Der Schaden wurde von der Polizei zunächst mit rund 50 Euro angegeben.