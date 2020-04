© Foto: Stadtmuseum Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Zwar hat das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel – wie fast alle Einrichtungen – die Eingangstüren vorübergehend geschlossen, die virtuelle Eingangstür bleibt jedoch geöffnet. So postet das Stadtmuseum auf seiner Startseite unter stadtmuseum.stadt-brandenburg.de jeden Tag Fotos von einem oder mehreren Objekten aus seiner Sammlung oder aus der aktuellen Sonderausstellung "FrauenANSICHTEN".

Außerdem werden die Inhalte zusätzlich auf den sozialen Medien eingespielt. Bei Instagram als @stadtmuseum_brb und bei Facebook über die Fanseite facebook.com/stadtmuseumBRB/. Zusammen mit dem Industriemuseum, dem privaten Fahrradmuseum am Rathenower Tor und der Gedenkstätte Brandenburg stellen hat das Stadtmuseum zudem die der Facebook-Gruppe "Brandenburger Museen und Gedenkstätten" gegründet und stellt hier jeden Tag etwas aus.

Außerdem ist das Stadtmuseum bei dem von Kultusministerin Manja Schüle initiierten Portal kultur-bb.digital dabei, in dem vielfältigste Angebote aus dem ganzen Land gezeigt werden.

"Gerne dürfen die Besucher unseres virtuellen Museums auch Fragen stellen, die sie dem Team im Museum schon immer einmal stellen wollten oder Fotos von unbekannten eigenen Stücken zur Ferndiagnose zusenden", so Anja Grothe, Leiterin des Stadtmuseum Brandenburg an der Havel.