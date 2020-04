Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde lädt trotz Corona-Beschränkungen am 11. Mai zur Mitgliederversammlung ein. Allerdings müssen die Mitglieder dazu nicht um 18.30 Uhr in das Vereinsheim am Sportplatz in Falkenrehde kommen, sondern sie können auch via Telefonkonferenz teilnehmen oder ihre Stimme vorab schriftlich abgeben. Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch die Entlastung des Vorstandes.

Zur Entscheidung, die Mitgliederversammlung unter diesen besonderen Gesichtspunkten stattfinden zu lassen, kam der der Vorstand Ende März. Wer an der Mitgliederversammlung über eine Telefonkonferenz teilnehmen und sein Mitgliederrechte (insbesondere die Stimmrechte) durch E-Mail ausüben will oder auch nur seine Stimmrechte via E-Mail wahrnehmen möchte, bekommt die Daten auf Anfrage per E-Mail N FSV95Fal-Ke@online.de oder per Brief an die Vereinsadresse: Paretzer Weg 17, 14669 Ketzin/Havel. Weitere Infos auf www.falke95.de.