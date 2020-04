OGA

Oranienburg (MOZ) Ein 18-jähriger Mann hat am Dienstagabend versucht, in der Rossmann-Filiale am Oranienburger Fischerplatz Pharmazeutika im Wert von mehr als 160 Euro zu stehlen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Mann die Waren in seine Hosentaschen gesteckt und dann den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter hielten den Ladendieb auf. Er gab die Pharmazeutike daraufhin zurück. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf.