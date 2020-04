MOZ

Strausberg (MOZ) Insgesamt neun Personen aus Strausberg und Umgebung haben am Dienstag Anzeige erstattet, weil sich falsche Polizisten telefonisch bei ihnen gemeldet und von angeblich festgenommenen Tätern berichtet haben. Diese Festgenommenen hätten Notizen bei sich gehabt, aus denen die Namen der angerufenen Personen hervorgingen.

In den Nachmittag- und Abendstunden wollten die falschen Polizisten wissen, wo die angerufenen Personen ihre Ersparnisse und Wertgegenstände aufbewahren, um Sicherheitshinweise geben zu wollen. Doch an dieser Stelle des Telefonats war für die Angerufenen das Gespräch zu Ende.

Die betrügerischen Anrufe gingen in Strausberg (2), in Neuenhagen b. Berlin (3), in Waldsieversdorf (2), in Fredersdorf (1) und in Buckow (1) ein.

Die Polizei weist darauf hin, dass hinter den falschen Polizisten/Kriminalbeamten Betrüger stecken, die falsche Geschichten erzählen, um herauszufinden, ob die angerufenen Personen Ersparnisse, Münzen, Antiquitäten oder wertvollen Schmuck zuhause aufbewahren. Sie bittet die Bürger, keine Auskünfte zu ihrem finanziellen Hintergrund zu erteilen.