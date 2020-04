MOZ

Erkner (MOZ) Der Täter war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte einen Angestellten massiv. Nach der Tat flüchtete er.

Nach ersten Erkenntnissen betrat am Dienstag, gegen 20:20 Uhr, ein Kunde den Aldi-Markt in der Julius-Rütgers-Straße. Nachdem er sich im Verkaufsraum aufhielt begab er sich zum Kassenbereich.

Nachdem er seine Ware auf das Band stellte und einen Pfandbon an den Kassierer übergab, öffnete dieser die Kasse. In diesem Augenblick drohte der Unbekannte dem Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Kassierer übergab ihm eine unbekannte Menge Geld, die der Mann in einen Beutel steckte und anschließend unerkannt flüchtete.

Täter auf Flucht

Der Kassierer konnte den Mann als zirka 1,80 bis 1,85 Meter und mit untersetzter Statur beschreiben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Basecape und hatte einen schwarz-gelb-roten Schal bis unterhalb der Augen gezogen. Die Augen und sein Haar waren dunkel. Die Forderungen nach dem Bargeld äußerte er in akzentfreiem Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Fall um Mithilfe: Wer hat die Tat oder den Unbekannten beobachtet und kann Angaben zu dessen Identität oder seinem Aufenthaltsort geben? Ihre Hinweise können sie der Polizei unter der Telefonnummer 033661 568 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetseite der Polizei www.polizei.brandenburg.de geben.