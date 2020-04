MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zu einem Einbruch ist es in der Seeplanstraße in Eisenhüttenstadt gekommen, wie der Polizei am Dienstag angezeigt wurde.

Dort gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände und verschafften sich dann gewaltsam Zugang zu zwei Containern. Innen durchsuchten sie das Inventar.

Was sie gestohlen haben und die Höhe des Sachschadens war zur Zeit der Anzeigenerstattung noch nicht bekannt.Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.