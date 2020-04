Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Der Neuruppiner Schüler Elias Rendler engagiert sich mit seinem Youtube-Kanal "Planet Zukunft" für den Umweltschutz.

Nachmittags ist Elias Rendler des Öfteren mit einem Müllgreifer und einer Abfalltüte auf Patrouille durch die Stadt. Regelmäßig sammelt er illegal entsorgten Unrat ein. "Ich habe auch schon offene Farbeimer und Ölflaschen gefunden", sagt er. Ein Müllhaufen sei so groß gewesen, dass er die Stadtverwaltung informierte, die den Müll dann abtransportieren ließ. Auf seinem Youtube-Kanal zeigt er unter anderem Filme von seinen Sammeleinsätzen. Und er wirbt dafür, sich für die Umwelt einzusetzen.

Interviews mit Experten

Der Schüler, der vor einigen Jahren mit seiner Familie aus Bremen wieder in die elterliche Heimatstadt gezogen ist, führt auf seinem Kanal auch Interviews mit einer Artenvielfalts-Expertin oder stellt das Geschäft "Tante Emma Unverpackt" vor. Alles, was mit den Themen Natur, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun hat, treibt ihn um. Seit vergangenem Juli betreibt er seinen Kanal, um andere Menschen für diese Themen zu begeistern. "Das ist mir wichtig. Ich möchte, dass man sich damit auseinandersetzt", sagt er. Bisher hat er aber noch keine große Reichweite aufbauen können. "Aktuell habe ich 74 Abonnenten und durchschnittlich 70 bis 100 Klicks pro Video. Das ist natürlich noch nicht viel", sagt er. Aber immerhin erreiche er einige Leute.

Sein Ziel ist es, ein Video pro Woche ins Netz zu stellen. "Manchmal ist es aber auch nur alle zwei Wochen ein Video, manchmal aber auch zwei in einer Woche." Oftmals begleitet ihn sein Stiefvater mit der Handykamera. Mit einem Schnittprogramm auf seinem Laptop bearbeitet Elias Rendler die Videos. Seine Tante, die für eine Fernsehproduktionsfirma arbeitet, hat ihm ein paar Tricks gezeigt. Den Rest hat er sich selbst beigebracht. Zudem hat er ein Mirkofon an seinem Schreibtisch, um Kommentare einzusprechen. Das klassische Youtube-Format, bei dem die Influencer in ihrem Zimmer vor der Kamera stehen und drauflos reden, ist allerdings nicht seine Sache. Lieber zieht er los und packt Dinge an oder informiert über Leute, die sich für die Umwelt einsetzen.

Überzeugter Vegetarier

Elias Rendler selbst versucht, auch nachhaltig zu leben. Seit gut einem Jahr ist er Vegetarier. Auch an den Demos der Fridays-for-Future-Bewegung nimmt er teil. Dass er sich mit seinem öffentlichen Engagement der Häme von Klimaleugnern aussetzt, nimmt er in Kauf. Ändern könne er das ohnehin nicht. "Ich habe auch schon üble Kommentare auf Youtube bekommen. Ich habe das Gefühl, dass einige Erwachsene es nicht wahrhaben wollen, dass sich das Klima erwärmt beziehungsweise, dass sie einen Einfluss darauf haben. Oder es ist ihnen einfach egal. Vielleicht haben einige auch Angst davor, dass sich etwas an ihrem Leben ändern könnte."

Aussagen der Sorte, junge Leute sollten lieber zur Schule gehen statt zu demonstrieren, kennt Elias zuhauf. "Das ist zumindest in Neuruppin quatsch, weil die Demos erst nach Schulschluss stattfinden. Und selbst wenn es nicht so wäre: Schule ist auch wichtig für meine Zukunft. Aber sie sollte nicht vor alle anderen Themen stehen. Was bringt mir ein Schulabschluss, wenn ich keine sichere Zukunft habe?", so der 14-Jährige. Er versuche zwar, nicht zu negativ in die Zukunft zu blicken. "Manchmal hat man aber schon Angst." Deshalb wird er auch weiterhin seinen Teil dazu beitragen, dass sich mehr Bewusstsein für eine nachhaltige und umweltfreundliche Lebensweise entwickelt.