Manuela Bohm

Rübehorst/Großderschau (MOZ) In Rübehorst fing eine Holzbrücke, die über die Alte Jäglitz führt, Feuer. Am späten Nachmittag des 14. April wurde der Brand entdeckt. Ödland am Ufer des Flusses habe wohl zuerst gebrannt, dann sei, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, der Brand auf die etwa 50 Meter lange Brücke übergegangen. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine fahrlässig weggeworfene Zigarettenkippe die Ursache war. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen Unbekannt wurde aufgenommen", informiert Polizeisprecherin Stefanie Wagener-Leppin zum Einsatz. Durch den Brand ist die Brücke beschädigt worden, allerdings war sie schon zuvor für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt.