Matthias Henke

Gransee Die Erzieherinnen der Granseer Kita "Bärenwald" waren in den vergangenen Tagen fleißig und nähten Behelfsmasken für die Entwicklungsgesellschaft des Mittelzentrums, Regio Nord.

"Neben Kinderdienst und Schreibarbeiten sind mehr als 70 Masken von der Maschine gehüpft", so Anja Gädicke vom Kita-Team. Die Masken wurden am Mittwoch abgeholt und werden nun von der Regio Nord verteilt. Wer ebenfalls helfen möchte, möge sich bitte per E-Mail an: info@)regio-nord.com wenden. Sabrina Kientopf wirkt als Koordinatorin für diese Hilfsaktion.